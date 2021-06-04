«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел
Сборная России не смогла пробиться в полуфинал, но проблема команды не в отсутствии желания.
Сборная России не смогла пробиться в полуфинал, но проблема команды не в отсутствии желания.
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Похоже, многие воспринимают антураж вокруг сборной, задачи, которые перед ней ставят не иначе, как подготовку к боевым действиям. Да, логотип «Красная Машина» ко многому обязывает. Это дань традициям, стремление быть похожими на советских
Несмотря на поражение,
«Я давно играю в хоккей и видел в нём многое, но так уж получилось, что этот чемпионат мира был первым в моей карьере, и надо сказать, что это незабываемые чувства. Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать, это спорт, и поражение — такая же неотъемлемая его часть, как и победа. Я
Мы работали как могли, каждый отдавался своему делу на сто процентов, и нас объединяла одна мысль: мы должны быть единым целым и победить. Любой хоккеист мечтает проверить себя на самом высоком уровне, а что может быть выше, чем соперничество с Канадой? Не хочу умалять достоинства других соперников, но, наверное, каждый из нас понимал, что только игра с канадцами станет настоящей проверкой. Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом: да, мы проиграли, но приняли поражение
Показателен в этом смысле пример белорусской команды. Скорее всего, мы многого не знаем из того, что происходило в ее раздевалке по ходу турнира, что решили игроки, и почему вдруг из нормальной команды, состав которой по белорусским меркам был почти оптимальным, они превратились в плюшевых медведей. Вот здесь действительно стоит поискать нехоккейные причины, а выступление белорусов достойно самых крепких эпитетов от их болельщиков.
Очень часто до начала турнира звучит знакомый мотив: главное — выйти и получить от игры удовольствие. И, если это будет, скорее всего, удовольствие получит и болельщик. Куда все исчезает, стоит только команде оступиться? Те же игроки, которых призывали получать удовольствие, объявляются чуть ли не предателями родины, зажравшимися денежными мешками, которые приехали на чемпионат мира отбывать номер.
«Очень обидное поражение — весь матч было ощущение, что гол рядом, но дотянули до овертайма, а там решает один бросок. В сборной были одной семьёй —
Если честно, не верится, что так всё получилось, мы все сюда ехали только за золотом. Уровень игры? Нет вопросов ни по уровню, ни работе тренеров. Понятно, что сейчас звучит, как оправдание, но случается, что шайба просто не идёт в ворота. К сожалению, это случилось в одном из важнейших матчей сезона. Хочется поблагодарить всех болельщиков, кто переживал за Россию. Очень жаль, что подвели", — сказал после матча нападающий сборной России Владислав Каменев.
Вообще, нынешний чемпионат таков, что уже одно нахождение на нем требует определенных усилий. Ковидный «пузырь» явно не способствует расслаблению, легко представить, как игрокам абсолютно всех команд осточертела обстановка гостиничных номеров и единственный разрешенный путь — на арену и обратно. Как в такой ситуации воспринимается «накачка» извне? Очевидно, еще более болезненно. Это ни в коей мере не попытка оградить игроков от любой критики. В конце концов, они взрослые мужики с крепкой психикой и нормальными взглядами на подобную ситуацию.
«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди. Мы не хотели такого результата. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были. Я сейчас не буду обвинять
До сих пор не верю в то, что мы проиграли, и шок сильнее, так как у нас была хорошая команда. Она могла реально выиграть этот чемпионат мира, у сборной были все условия, чтобы победить. Мастеровитые ребята во всех линиях, очень серьёзная работа, ведь готовили нас на очень высоком уровне. Хороший комплекс на «физику», хороший разбор командной игры, тактика, которую постоянно шлифовали на тренировках. Мы готовились к сборной Канады, разбирали её, штаб подвёл команду к
Никто не призывает радоваться поражениям. Но призывать к публичной порке игроков, которых не так давно возносили — не стоит. А главное — не стоит ставить нехоккейное на первое место. «Россия в моём сердце», эмблемы с внутренней стороны пиджаков и тому подобное — это лишь способ поддержать игроков, лишний раз напомнить им о том, что за ними следят и поддерживают миллионы болельщиков, напомнить об истории нашего хоккея и его героях. Это дополнительный стимул, а не заряженный пистолет, который выстрелит в случае поражения. Игроки это понимают, а вот многие из тех, кто на лед не выходит, — похоже, нет. Отсюда и запредельный уровень эмоций после поражения от Канады, немыслимые обвинения в отсутствии патриотизма, мастерства, желания выкладываться. Словом, всего того, что у нашей сборной на чемпионате мира, несомненно, было.
Уважаемый и легендарный Борис Михайлов уже назвал выступление сборной России на ЧМ провалом. Причиной мэтр обозначил отсутствие отчета руководства Федерации и тренерского штаба о своей деятельности. Отчёта, опубликованного в СМИ для обсуждения. Да, такое практиковалось в СССР, и, возможно, не помешает и сейчас. Но поможет ли это сборной России выступить успешно на следующем крупном международном турнире? Борис Петрович кстати входит в состав правления Федерации и наверняка после каждого чемпионата имеет возможность ознакомиться с отчетом тренерского штаба и высказать свои предложения. Что, наверняка, и делает, и к его мнению, наверняка прислушиваются. Так ли нужно «публичное покаяние» Валерия Брагина? Он и так в скором времени наверняка даст несколько интервью ведущим СМИ. Болельщикам нужен результат, а не инструкция.