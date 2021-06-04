«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до финала чемпионата мира

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
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Канада
1/2 финала
5.06Не началсяФинляндия
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715
3
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Словакия
712
5
Швеция
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6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
20:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел

Сборная России не смогла пробиться в полуфинал, но проблема команды не в отсутствии желания.

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Источник: РИА "Новости"

Почитаешь комментарии после вылета сборной России из плей-офф чемпионата мира — градус эмоций такой, что невольно начинаешь думать: дай некоторым комментаторам возможность — они запросто поставят игроков к стенке. И рука не дрогнет.

Похоже, многие воспринимают антураж вокруг сборной, задачи, которые перед ней ставят не иначе, как подготовку к боевым действиям. Да, логотип «Красная Машина» ко многому обязывает. Это дань традициям, стремление быть похожими на советских игроков-легенд, талисман на удачу, если хотите. Но не более того. Сейчас не то время, когда игроков надо накачивать перед матчами, а в перерывах петь гимны в раздевалке. Это давно не работает, и это не нужно.

Несмотря на поражение, кто-то может упрекнуть игроков нашей команды в отсутствии желания играть? Вряд ли.

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«Я давно играю в хоккей и видел в нём многое, но так уж получилось, что этот чемпионат мира был первым в моей карьере, и надо сказать, что это незабываемые чувства. Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать, это спорт, и поражение — такая же неотъемлемая его часть, как и победа. Я кое-что выиграл и всегда радовался победам, деля их со своими товарищами, вчера мы проиграли, что ж, значит, я должен принять это поражение, но оно не может перечеркнуть того, что я прожил с командой на протяжении месяца.

Мы работали как могли, каждый отдавался своему делу на сто процентов, и нас объединяла одна мысль: мы должны быть единым целым и победить. Любой хоккеист мечтает проверить себя на самом высоком уровне, а что может быть выше, чем соперничество с Канадой? Не хочу умалять достоинства других соперников, но, наверное, каждый из нас понимал, что только игра с канадцами станет настоящей проверкой. Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом: да, мы проиграли, но приняли поражение по-мужски, до последней секунды. Победитель бывает только один, жаль, что вчера это были не мы, но мне кажется, никто не может упрекнуть нас в том, что мы сдались без борьбы, — прокомментировал итог матча с канадцами форвард Антон Бурдасов.

Источник: РИА "Новости"

Показателен в этом смысле пример белорусской команды. Скорее всего, мы многого не знаем из того, что происходило в ее раздевалке по ходу турнира, что решили игроки, и почему вдруг из нормальной команды, состав которой по белорусским меркам был почти оптимальным, они превратились в плюшевых медведей. Вот здесь действительно стоит поискать нехоккейные причины, а выступление белорусов достойно самых крепких эпитетов от их болельщиков.

Очень часто до начала турнира звучит знакомый мотив: главное — выйти и получить от игры удовольствие. И, если это будет, скорее всего, удовольствие получит и болельщик. Куда все исчезает, стоит только команде оступиться? Те же игроки, которых призывали получать удовольствие, объявляются чуть ли не предателями родины, зажравшимися денежными мешками, которые приехали на чемпионат мира отбывать номер.

«Очень обидное поражение — весь матч было ощущение, что гол рядом, но дотянули до овертайма, а там решает один бросок. В сборной были одной семьёй — по-другому в сборной России и не бывает. Сюда едешь в приподнятом настроении, ждёшь встречи с ребятами. Замечательный коллектив — все были друг за друга.

Если честно, не верится, что так всё получилось, мы все сюда ехали только за золотом. Уровень игры? Нет вопросов ни по уровню, ни работе тренеров. Понятно, что сейчас звучит, как оправдание, но случается, что шайба просто не идёт в ворота. К сожалению, это случилось в одном из важнейших матчей сезона. Хочется поблагодарить всех болельщиков, кто переживал за Россию. Очень жаль, что подвели", — сказал после матча нападающий сборной России Владислав Каменев.

Источник: https://fhr.ru

Вообще, нынешний чемпионат таков, что уже одно нахождение на нем требует определенных усилий. Ковидный «пузырь» явно не способствует расслаблению, легко представить, как игрокам абсолютно всех команд осточертела обстановка гостиничных номеров и единственный разрешенный путь — на арену и обратно. Как в такой ситуации воспринимается «накачка» извне? Очевидно, еще более болезненно. Это ни в коей мере не попытка оградить игроков от любой критики. В конце концов, они взрослые мужики с крепкой психикой и нормальными взглядами на подобную ситуацию.

«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди. Мы не хотели такого результата. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были. Я сейчас не буду обвинять кого-то конкретно, говорить, кто не добежал, не забил, не отдал нужный пас. Не хочу переходить на личности, потому что ценю атмосферу, которая была в команде. В ней собрались великолепные ребята из КХЛ и НХЛ, они не испугались приехать в карантин, сидели в непривычных условиях, упорно тренировались, готовы были терпеть все эти некомфортные ковидные правила. Ради общей цели все пахали, все поддерживали друг друга, штаб сборной сумел объединить игроков в единое целое, сделать нас командой, которая мечтала сыграть намного лучше, чем сыграла.

До сих пор не верю в то, что мы проиграли, и шок сильнее, так как у нас была хорошая команда. Она могла реально выиграть этот чемпионат мира, у сборной были все условия, чтобы победить. Мастеровитые ребята во всех линиях, очень серьёзная работа, ведь готовили нас на очень высоком уровне. Хороший комплекс на «физику», хороший разбор командной игры, тактика, которую постоянно шлифовали на тренировках. Мы готовились к сборной Канады, разбирали её, штаб подвёл команду к плей-офф и с точки зрения физики, и по тактике. Понятно, что это спорт, всё бывает, но давайте не будем искать проблемы там, где их не было. Причина в нас, наша очередь разобраться, кто и что сделал не так в своих сменах, — приводит слова Михаила Григоренко ТАСС.

Источник: https://fhr.ru

Никто не призывает радоваться поражениям. Но призывать к публичной порке игроков, которых не так давно возносили — не стоит. А главное — не стоит ставить нехоккейное на первое место. «Россия в моём сердце», эмблемы с внутренней стороны пиджаков и тому подобное — это лишь способ поддержать игроков, лишний раз напомнить им о том, что за ними следят и поддерживают миллионы болельщиков, напомнить об истории нашего хоккея и его героях. Это дополнительный стимул, а не заряженный пистолет, который выстрелит в случае поражения. Игроки это понимают, а вот многие из тех, кто на лед не выходит, — похоже, нет. Отсюда и запредельный уровень эмоций после поражения от Канады, немыслимые обвинения в отсутствии патриотизма, мастерства, желания выкладываться. Словом, всего того, что у нашей сборной на чемпионате мира, несомненно, было.

Источник: РИА "Новости"

Уважаемый и легендарный Борис Михайлов уже назвал выступление сборной России на ЧМ провалом. Причиной мэтр обозначил отсутствие отчета руководства Федерации и тренерского штаба о своей деятельности. Отчёта, опубликованного в СМИ для обсуждения. Да, такое практиковалось в СССР, и, возможно, не помешает и сейчас. Но поможет ли это сборной России выступить успешно на следующем крупном международном турнире? Борис Петрович кстати входит в состав правления Федерации и наверняка после каждого чемпионата имеет возможность ознакомиться с отчетом тренерского штаба и высказать свои предложения. Что, наверняка, и делает, и к его мнению, наверняка прислушиваются. Так ли нужно «публичное покаяние» Валерия Брагина? Он и так в скором времени наверняка даст несколько интервью ведущим СМИ. Болельщикам нужен результат, а не инструкция.

Россия
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Канада
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Мира
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Канада
Канада
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США
США
3
Швейцария
Швейцария
1979
СССР
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СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
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Швеция
Швеция
1998
Швейцария
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Швеция
Швеция
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Финляндия
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Швейцария
Швейцария
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Хоккей глазами судей. Часть 2
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