Все решит дуэль вратарей: прогноз на матч чемпионата мира США — Канада сегодня

Канадская сказка на чемпионате мира в Латвии продолжается. Команда, собранная по остаточному принципу, без ярких звезд, проигравшая три первых матча на турнире, теперь претендует на 5-й выход в финал из 6 за последние годы. Канада смогла на равных провести четвертьфинал против более сильной по составу сборной России, отыграться с 0:1 и забить красивый гол в овертайме. Команда Галлана прибавила в обороне, в 5 последних матчах в Риге она пропустила 8 шайб. Вратарь Кюмпер в игре с Россией каких-то выдающихся сэйвов не делал, но был надежен. пропустил всего одну шайбу, и этого хватило. В атаке всю игру продолжает делать тройка Браун — Хенрик — Манжипане. Скоростной Манжипане как раз и вывел Канаду в полуфинал.

Сборная США ожидаемо прошла в четвертьфинале Словакию, и тут особой борьбы не получилось. Словаки занервничали уже в начале игры, стали удаляться, и после трех шайб в первом периоде всё стало ясно, итог — 6:1. Дубль в этой встрече на счету форварда «Аризоны» Гарланда, с 10 (5+5) очками он является лучшим бомбардиром сборной. Нельзя не отметить и гол ветерана Бойла, который в этом сезоне не играл ни за один клуб. Самая сильная сторона американцев на этом ЧМ — игра в обороне. В 8 матчах они пропустили всего 9 шайб, вратарь Петерсен из «Лос-Анджелеса» выглядит очень уверенно. В нападении Капуано тоже собрал ударное звено Робертсон — Мур — Гарланд, на счету этой тройки 12 шайб. Американцы уже обыгрывали на групповом этапе Канаду (5:1), но здесь исход предсказать сложно. Логичнее взять тотал меньше 5,5 голов, ведь обе сборные почти не пропускают в последних матчах. БК Winline предлагает на тотал меньше 5,5 коэффициент 1,74.



Андрей Санталов