Лидеру из группы Казахстана предсказали выход в финал ЧМ-2021 по хоккею

«Думаю, с преимуществом в две шайбы победят американцы. Ребята играют здорово, выглядят мобильнее, сильнее, умеют взламывать оборону соперника. В общем, очень хорошую команду собрали на этот чемпионат. Канадцы просто не выдержат такого темпа и натиска со стороны североамериканской дружины. Повторения ситуации, которая была в матче со сборной России, уже точно не будет. У американцев совершенно другой коллектив подобрался. Наша команда сыграла просто отвратительно. Канадцы дождались ошибки от нас и все сделали. В этой встрече американцы уж точно не допустят расслабленной игры. Будут стараться избегать ненужных удалений. Не могу сказать, с каким счетом закончится матч, но на двоих команды забросят пять-шесть шайб, вряд ли больше», — приводит его слова «Рейтинг Букмекеров».