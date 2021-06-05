Списывать слишком рано. 6 игроков КХЛ, которые могут вернуться в сборную России перед ОИ
Некоторые в феврале 2022-го будут просто необходимы.
Некоторые в феврале 2022-го будут просто необходимы.
Сборную России после провала на ЧМ-2021 и в преддверии Олимпиады могут ждать серьёзные изменения. Это касается не только тренерского штаба, но и формирования состава. Понятно, что если НХЛ отпустит своих игроков на ОИ, то большая часть состава российской команды будет укомплектована именно хоккеистами
С центральными нападающими у сборной России беда (ЧМ-2021 это в очередной раз подтвердил), и здесь на НХЛ сильно рассчитывать не приходится. За океаном из
Так что без находящегося в великолепной форме Вадима Шипачёва на Олимпиаде нам точно не обойтись. Лучший бомбардир двух последних сезонов КХЛ пропустил мировой форум в Риге
Киселевич был незаменимой частью сборной России при Олеге Знарке, выиграл золото ОИ, а затем уехал пробовать свои силы в НХЛ. Сразу после быстрого возвращения домой Богдан выпал из обоймы национальной команды, хотя держал высокий уровень в ЦСКА и был одним из самых надёжных российских защитников во всей КХЛ. Поговаривают, будто Киселевичу не простили, что после Америки он предпочёл заключить контракт с московскими, а не петербуржскими армейцами. И тот факт, что Киселевич за последние два сезона провёл за сборную лишь три матча на Евротуре, вполне подтверждает эту версию.
Но перед Олимпиадой нужно забыть все обиды и разногласия, если они есть. У России богатый выбор атакующих защитников из НХЛ, но в плане надёжности и спокойствия у своих ворот Киселевич даст фору любому. Его присутствие на Играх, где придётся сдерживать суперзвёзд соперников, может быть просто необходимо.
Нельзя сказать, что Прохоркин прогрессирует в КХЛ, однако мы прекрасно знаем, что Николай — это креативный и идейный центральный нападающий, а игроков такого плана у России дефицит по обе стороны океана. Ему, конечно, не хватает стабильности и серьёзности в отношении к делу, но на коротком турнире сильные тренеры (если такие будут у России на ОИ) смогут выжать из него максимум.
После ЧМ-2019 Телегин выпал из состава национальной команды, и на это были объективные причины: у Ивана снизилась продуктивность в ЦСКА, пошли травмы, да и в сборную стали привлекаться более молодые игроки.
Однако Ивану всего 29 лет, впереди у него новый вызов в карьере (Телегин в межсезонье перебрался в «Авангард»), и если он сможет набрать прежнюю форму, то у него появится шанс вернуться в сборную. Силовой быстроногий форвард, классно чувствующий себя под давлением и умеющий набирать очки, — идеальный Телегин в своё время попал в состав России на Кубок мира, так почему бы ему не поехать и на ОИ?
Это несправедливость, которую штаб национальной команды может исправить на ОИ. У России и на этом турнире наверняка будет сдерживающая тройка, и Кадейкин подойдёт в неё идеально. По крайней мере, те чекеры и разрушители, которых мы видели у сборной в Риге (Тимкин, Каменев, Швец-Роговой), точно уступают Александру по уровню, причём Кадейкин — гораздо более креативный хоккеист, да ещё и выступающий в центре звена. Он точно заслужил, чтобы на него наконец обратили внимание.
Войнов — один из самых удивительных хоккеистов нашей страны. Безумно талантливый и мастеровитый хоккеист, образец атакующего защитника, которого не выбивают из колеи долгосрочные перерывы в карьере. По крайней мере, после первого полуторагодичного простоя Войнов блестяще заиграл в «Авангарде». И у меня нет особых сомнений, что новая пауза длиной в сезон не помешает ему стать лидером обороны «Динамо».
К февралю Войнов как раз сможет набрать оптимальную форму, и тогда в сборной России даже думать не придётся насчёт его кандидатуры. Национальной команде точно пригодится защитник, умеющий и двигать шайбу, и бросать, и замышлять атаки, и закрывать синюю линию. А подстраховывать Войнова сзади спокойно сможет тот же Киселевич.
Лев Лукин