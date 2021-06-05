Ротенберг заявил, что Россия обязательно выиграет следующий матч против Канады

— У Валерия Николаевича действующий контракт, мы сейчас обсуждаем план на Олимпиаду. Также будем встречаться с руководством, докладывать по итогам чемпионата мира. Мы два месяца сидели в «пузыре», до этого весь год работали, с 15 июля практически без выходных с Валерием Николаевичем. Этот объем работы не перешел в тот результат, на который мы рассчитывали, но мы очень хотим перенести этот опыт, перевернуть это поражение — и выиграть следующий матч против Канады. Мы обязательно это сделаем.