Сборная Канады обыграла американцев и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

У канадцев отличились Брэндон Пирри (3-я минута), Эндрю Манджапане (25, 41) и Джастин Данфорт (60). В составе сборной США голы забили Колин Блэкуэлл (18) и Александр Хмелевский (44).

В финале канадцы встретятся 6 июня с победителем другого полуфинала Финляндия — Германия, который пройдет в субботу позднее (начало — 18:15 мск). Матч за третье место состоится также в воскресенье.

Канадцы стали четвертыми в группе В и вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где обыграли сборную России со счетом 2:1 в овертайме. Американцы стали победителями группы, одержав шесть побед в семи матчах. В четвертьфинале американцы разгромили словаков со счетом 6:1.

Сборные США и Канады во второй раз встретились в полуфинале чемпионата мира. Впервые они сыграли на данной стадии на турнире 2016 года в России, тогда победу одержали канадцы (4:3). В 1933 и 1934 годах команды США и Канады играли в финале, сначала золотые медали достались американцам (2:1 в овертайме), затем канадцам (2:1). Еще два раза североамериканские сборные играли между собой на стадии четвертьфинала. В 1995 году победу одержали канадцы (4:1), а в 2001-м — американцы (4:3 в овертайме).