Питерсен, Джонс и Гарланд — лучшие игроки сборной США на чемпионате мира-2021
В эти дни в Риге (Латвия) продолжается чемпионат мира по хоккею.
В эти дни в Риге (Латвия) продолжается чемпионат мира по хоккею.
Сегодня, 5 июня, сборная США в полуфинале турнире встречалась с Канадой и уступила со счётом 2:4.
Официальный сайт американской команды объявил лучших игроков сборной на турнире. В тройку вошли: голкипер Кэлвин Питерсен, защитник Зак Джонс и форвард Конор Гарланд.
В воскресенье, 6 июня, американцы в матче за третье место сыграют с проигравшим в паре Финляндия — Германия.
Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.