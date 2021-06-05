Сборные Финляндии и Канады сыграют в финале чемпионата мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ииро Пакаринен (14-я минута) и Ханнес Бьёрнинен (19), у проигравших отличился Маттиас Плахта (32).

Ранее в субботу сборная Канады в первом полуфинале со счетом 4:2 обыграла команду США. Финальная встреча между командами Финляндии и Канады состоится 6 июня и начнется в 20:15 мск. Американцы и немцы сыграют в матче за третье место, матч начнется в 15:15 мск.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rGajAC8nrsg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборные Канады и Финляндии второй раз подряд сыграют в финале чемпионата мира. В 2019 году финны одержали победу со счетом 3:1 и в третий раз стали чемпионами мира. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Канадцы становились обладателями золотых наград мировых первенств 26 раз, в последний раз это произошло в 2016 году. На турнире в России сборная Канады в финале обыграла команду Финляндии со счетом 2:0. Еще один раз в решающем матче чемпионата мира команды встречались в 2007 году, канадцы одержали победу со счетом 4:2.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lRAsxXhkLs8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на чемпионатах мира сборные Канады и Финляндии провели 51 матч, канадцы одержали 36 побед при 13 поражениях и двух ничьих. Последние четыре встречи остались за финнами. По итогам предварительного этапа нынешнего турнира команда Финляндии заняла второе место в группе В, канадцы стали четвертыми. В заключительном туре финны одержали победу над сборной Канады со счетом 3:2 (по буллитам).