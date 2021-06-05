Пока Россия мучается без золота ЧМ, финны идут за 2-м титулом подряд. Дожали немцев и вышли в финал
В финале Суоми сыграют с Канадой.
В финале Суоми сыграют с Канадой.
Чемпионат мира в Риге по количеству сенсаций и неожиданных исходов стал одним из рекордных за всю историю проведения мировых первенств. Сохранять постоянство результатов в столь нестабильных обстоятельствах — почерк будущего чемпиона. И если сборные России и США, прошедшие групповой этап всего с одним поражением, уже вылетели из турнира, то сборной Финляндии еще предстояло пройти проверку полуфиналом.
Команда Юкки Ялонена по своему обыкновению на протяжении всего чемпионата мира демонстрировала системный хоккей, стабильно приносящий результат. При такой организации игры даже не хватавший звезд с неба в «Магнитке» Юхи Олкинуора предстал голкипером, способным решать серьезные задачи. К слову, именно магнитогорец защищал ворота финской сборной в матче против немцев в рамках группового этапа, который состоялся неделю назад и закончился победой дружины Ялонена.
И в первом периоде действующие чемпионы мира сделали все, чтобы повторить результат той встречи. В целом игра была абсолютно равной, но ошибки игроков немецкой сборной позволили финнам комфортно повести в счете. Сначала Ииро Пакаринен нанес не слишком опасный бросок по воротам соперника, но Матиас Нидербергер сыграл не очень удачно и не сумел остановить летящую прямо в ворота шайбу.
Ну, а под занавес первой двадцатиминутки команда Юкки Ялонена воспользовалась провалом сборной Германии в обороне: Лукас Райхель не сумел вывести шайбу из зоны, чем и воспользовался гигантский капитан финской сборной Анттила, который снабдил шайбой Бьернинена, оказавшегося наедине с голкипером соперника вследствие несогласованных действий немцев. Бросок — гол — 2:0.
Преимущество финнов в две шайбы можно было бы расценивать как серьезную заявку на победу, если бы не одно но: в четвертьфинале против швейцарцев сборная Германии также проигрывала со счетом 0:2, но затем совершила камбэк и в итоге добилась победы по буллитам — решающий штрафной бросок в стиле Форсберга реализовал Марцель Небельс.
Тем не менее начало второго периода целиком и полностью осталось за сборной Финляндии: парни Ялонена были гораздо активнее своего соперника и подолгу задерживались в чужой зоне. Как ни странно, вернуться в игру немцам помогло собственное удаление: при игре в меньшинстве подопечные Тони Седерхольма действовали крайне самоотверженно и ловили на себя все шайбы. Несколько эффектных блокшотов подарили сборной Германии положительный импульс, который они вскоре сумели преобразовать в заброшенную шайбу: отличился Маттиас Плахта.
В заключительном отрезке встречи немцы имели несколько шикарных голевых моментов, с помощью которых можно было сравнивать счет, но каждый раз им не хватало качественного завершения. Инициатива была на их стороне, но для выхода в финал этого оказалось мало: сборная Финляндии имеет хорошие шансы на то, чтобы во второй раз подряд завоевать золотые медали чемпионата мира. Но для этого дружине Ялонена придется остановить набравших ход канадцев.