Пока Россия мучается без золота ЧМ, финны идут за 2-м титулом подряд. Дожали немцев и вышли в финал

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до финала чемпионата мира

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
тв
14:15ЗавершенСША2Канада4
1/2 финала
тв
18:15ЗавершенФинляндия2Германия1
Матч за 3-е место
тв
6.06Не началсяСША
Германия
Финал
тв
6.06Не началсяФинляндия
Канада
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
21:30 (мск), источник: Sport24

Пока Россия мучается без золота ЧМ, финны идут за 2-м титулом подряд. Дожали немцев и вышли в финал

В финале Суоми сыграют с Канадой.

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Чемпионат мира в Риге по количеству сенсаций и неожиданных исходов стал одним из рекордных за всю историю проведения мировых первенств. Сохранять постоянство результатов в столь нестабильных обстоятельствах — почерк будущего чемпиона. И если сборные России и США, прошедшие групповой этап всего с одним поражением, уже вылетели из турнира, то сборной Финляндии еще предстояло пройти проверку полуфиналом.

Команда Юкки Ялонена по своему обыкновению на протяжении всего чемпионата мира демонстрировала системный хоккей, стабильно приносящий результат. При такой организации игры даже не хватавший звезд с неба в «Магнитке» Юхи Олкинуора предстал голкипером, способным решать серьезные задачи. К слову, именно магнитогорец защищал ворота финской сборной в матче против немцев в рамках группового этапа, который состоялся неделю назад и закончился победой дружины Ялонена.

И в первом периоде действующие чемпионы мира сделали все, чтобы повторить результат той встречи. В целом игра была абсолютно равной, но ошибки игроков немецкой сборной позволили финнам комфортно повести в счете. Сначала Ииро Пакаринен нанес не слишком опасный бросок по воротам соперника, но Матиас Нидербергер сыграл не очень удачно и не сумел остановить летящую прямо в ворота шайбу.

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Ну, а под занавес первой двадцатиминутки команда Юкки Ялонена воспользовалась провалом сборной Германии в обороне: Лукас Райхель не сумел вывести шайбу из зоны, чем и воспользовался гигантский капитан финской сборной Анттила, который снабдил шайбой Бьернинена, оказавшегося наедине с голкипером соперника вследствие несогласованных действий немцев. Бросок — гол — 2:0.

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Преимущество финнов в две шайбы можно было бы расценивать как серьезную заявку на победу, если бы не одно но: в четвертьфинале против швейцарцев сборная Германии также проигрывала со счетом 0:2, но затем совершила камбэк и в итоге добилась победы по буллитам — решающий штрафной бросок в стиле Форсберга реализовал Марцель Небельс.

Тем не менее начало второго периода целиком и полностью осталось за сборной Финляндии: парни Ялонена были гораздо активнее своего соперника и подолгу задерживались в чужой зоне. Как ни странно, вернуться в игру немцам помогло собственное удаление: при игре в меньшинстве подопечные Тони Седерхольма действовали крайне самоотверженно и ловили на себя все шайбы. Несколько эффектных блокшотов подарили сборной Германии положительный импульс, который они вскоре сумели преобразовать в заброшенную шайбу: отличился Маттиас Плахта.

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В заключительном отрезке встречи немцы имели несколько шикарных голевых моментов, с помощью которых можно было сравнивать счет, но каждый раз им не хватало качественного завершения. Инициатива была на их стороне, но для выхода в финал этого оказалось мало: сборная Финляндии имеет хорошие шансы на то, чтобы во второй раз подряд завоевать золотые медали чемпионата мира. Но для этого дружине Ялонена придется остановить набравших ход канадцев.

Финляндия
2:1
2:0, 0:1, 0:0
Германия
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История чемпионатов Мира
1934
Италия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Германия
Германия
1992
Чехословакия
1
Швеция
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
3
Чехословакия
Чехословакия
1993
Германия
1
Россия
Россия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
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