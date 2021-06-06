Россию выбили чемпионы мира! В историческом овертайме финала Канада обыграла Финляндию
После трех поражений на старте турнира канадцы берут золото!
После трех поражений на старте турнира канадцы берут золото!
Два года назад победа Финляндии на чемпионате мира стала настоящей сенсацией. Финские ноунеймы, как называли команду «Суоми», в полуфинале прошла звездную сборную России с Овечкиным и Малкиным, а затем обыграла Канаду. И вот финны снова в финале и снова против канадцев. У них вновь нет звезд, в составе 8 действующих чемпионов. О чем говорить, если самым ярким игроком на этом турнире считается 19-летний Антон Лунделл. В такой же роли в Братиславе был Каапо Какко, который теперь успешно играет в «Рейнджерс». Лунделл же в следующем сезоне должен выступать во «Флориде».
Сборную Финляндии и в Риге не считали главным фаворитом, тем не менее команда ровно прошла групповой этап и спокойно дошла до решающего матча. У Ялонена в расположении всего один игрок НХЛ, 10 из КХЛ, причем не из топовых клубов. Микаэль Руохомаа, открывший счет в финале, два последних сезона провел в «Сибири», где мягко говоря не всегда радовал болельщиков клуба. Финны образцово начали матч с Канадой. Сначала «погасили» несколько опасных атак, а затем вынудили соперника нарушать правила. Как итог — трижды за первый период поиграли в большинстве. Счет же открыли уже номинально в равных составах: передачу на Руохомаа сделал действующий обладатель Кубка Гагарина Каски.
При счете 1:0 финны «закрылись» и стали играть в свой любимый правильный хоккей. Канадцам было непросто взломать эту оборону, даже первая тройка Хенрика, которая в
При счете 1:1 финны отодвинули игру от своих ворот, а затем и стали чаще атаковать. Еще раз поиграли в большинстве, затем, правда, пропустили шайбу. Гол Хенрика после контратаки не засчитали
Третий период получился напряженным и интересным. Соперники не закрылись в своей зоне, а много атаковали. Сначала у форварда «Кленовых листьев» Пирри был шикарный шанс вывести свою команду вперед, а затем защитник Суоми Петтери Линдбом, который в следующем году будет играть в «Йокерите», сделал 2:1. Это была великолепная заявка на победу, хотя оставалось играть еще 15 минут.
Но Канада не собиралась сдаваться. За семь с минут до конца Хенрик сравнял счет, в заброшенной шайбой поучаствовал Комтуа. Макс выдавал потрясающий матч, хотя по ходу всего турнира выглядел неярко, за что подвергался критике. 22-летний форвард умеет выстрелить в нужный момент!
Как и на групповом этапе, Финляндия с Канадой не смогли определить победителя в основное время. В финале по новому регламенту овертайм впервые в истории проходит в формате «три на три», и количество дополнительных периодов может быть бесконечно. Но вряд ли в таком виде он продлится долго. Уже на первой минуте была парочка опасных моментов, затем наступило затишье.
На седьмой минуте все закончилось: атака «два в один» со вбрасывания, а затем гол Ника Пола. Канада после трех (!) поражений на старте чемпионата мира выигрывает турнир. Фантастическая развязка самого необычного хоккейного турнира. Примечательно, что канадцы в этом году выиграли два из трех чемпионатов мира: юниорский и взрослый.