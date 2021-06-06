Россию выбили чемпионы мира! В историческом овертайме финала Канада обыграла Финляндию

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира-2022

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
тв
5.06ЗавершенСША2Канада4
1/2 финала
тв
5.06ЗавершенФинляндия2Германия1
Матч за 3-е место
тв
6.06ЗавершенСША6Германия1
Финал
тв
6.06ЗавершенОвертаймФинляндия2Канада3
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
6 июня, источник: Sport24

Россию выбили чемпионы мира! В историческом овертайме финала Канада обыграла Финляндию

После трех поражений на старте турнира канадцы берут золото!

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26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Два года назад победа Финляндии на чемпионате мира стала настоящей сенсацией. Финские ноунеймы, как называли команду «Суоми», в полуфинале прошла звездную сборную России с Овечкиным и Малкиным, а затем обыграла Канаду. И вот финны снова в финале и снова против канадцев. У них вновь нет звезд, в составе 8 действующих чемпионов. О чем говорить, если самым ярким игроком на этом турнире считается 19-летний Антон Лунделл. В такой же роли в Братиславе был Каапо Какко, который теперь успешно играет в «Рейнджерс». Лунделл же в следующем сезоне должен выступать во «Флориде».

Сборную Финляндии и в Риге не считали главным фаворитом, тем не менее команда ровно прошла групповой этап и спокойно дошла до решающего матча. У Ялонена в расположении всего один игрок НХЛ, 10 из КХЛ, причем не из топовых клубов. Микаэль Руохомаа, открывший счет в финале, два последних сезона провел в «Сибири», где мягко говоря не всегда радовал болельщиков клуба. Финны образцово начали матч с Канадой. Сначала «погасили» несколько опасных атак, а затем вынудили соперника нарушать правила. Как итог — трижды за первый период поиграли в большинстве. Счет же открыли уже номинально в равных составах: передачу на Руохомаа сделал действующий обладатель Кубка Гагарина Каски.

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При счете 1:0 финны «закрылись» и стали играть в свой любимый правильный хоккей. Канадцам было непросто взломать эту оборону, даже первая тройка Хенрика, которая в плей-офф в основном делает результат, была бессильна. Однако после перерыва ситуация изменилась, и вот уже соперник сыграл не по правилам дважды подряд (у канадцев даже была возможность сыграть «пять на три» 8 секунд). Сначала Браун попал в штангу, а потом Комтуа удачно сыграл на добивание и запихал шайбу в ворота Олкинуоры.

При счете 1:1 финны отодвинули игру от своих ворот, а затем и стали чаще атаковать. Еще раз поиграли в большинстве, затем, правда, пропустили шайбу. Гол Хенрика после контратаки не засчитали из-за офсайда. Любопытно, что по правилам будущего сезона такую шайбу бы не стали отменять. Но по нынешним арбитры сделали все четко. Судили финал представили КХЛ — россиянин Евгений Ромасько и чех Мартин Фране. Линейными арбитрами работали Глеб Лазарев и Никита Шалагин. Главный матч чемпионата мира был с российским участием!

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Третий период получился напряженным и интересным. Соперники не закрылись в своей зоне, а много атаковали. Сначала у форварда «Кленовых листьев» Пирри был шикарный шанс вывести свою команду вперед, а затем защитник Суоми Петтери Линдбом, который в следующем году будет играть в «Йокерите», сделал 2:1. Это была великолепная заявка на победу, хотя оставалось играть еще 15 минут.

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Но Канада не собиралась сдаваться. За семь с минут до конца Хенрик сравнял счет, в заброшенной шайбой поучаствовал Комтуа. Макс выдавал потрясающий матч, хотя по ходу всего турнира выглядел неярко, за что подвергался критике. 22-летний форвард умеет выстрелить в нужный момент!

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Как и на групповом этапе, Финляндия с Канадой не смогли определить победителя в основное время. В финале по новому регламенту овертайм впервые в истории проходит в формате «три на три», и количество дополнительных периодов может быть бесконечно. Но вряд ли в таком виде он продлится долго. Уже на первой минуте была парочка опасных моментов, затем наступило затишье.

На седьмой минуте все закончилось: атака «два в один» со вбрасывания, а затем гол Ника Пола. Канада после трех (!) поражений на старте чемпионата мира выигрывает турнир. Фантастическая развязка самого необычного хоккейного турнира. Примечательно, что канадцы в этом году выиграли два из трех чемпионатов мира: юниорский и взрослый.

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Финляндия
2:3ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Канада
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История чемпионатов Мира
1933
Чехословакия
1
США
США
2
Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
1937
Великобритания
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Швейцария
Швейцария
1947
Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
Австрия
Австрия
1974
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
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