Эндрю Манджапане признан MVP чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Форвард сборной Канады Эндрю Манджапане признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира по хоккею в Риге.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Форвард сборной Канады Эндрю Манджапане признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира по хоккею в Риге.
Чемпионат мира завершился в воскресенье. В финале сборная Канады обыграла в овертайме финнов со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).
Манджапане на турнире набрал 11 очков (7 голов и 4 голевые передачи) в 7 матчах. Двадцатипятилетний канадский форвард разделил звание лучшего снайпера турнира с британцем Лиамом Кирком (также забросил 7 шайб в 7 матчах) и занял третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.