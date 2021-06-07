Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира
Финны уступили в овертайме.
Финны уступили в овертайме.
Если бы после трех поражений сборной Канады на старте группового этапа ЧМ
Канадцы не были бы канадцами, если бы в финале не сделали ставку на активное начало с мощным форчекингом и обилием бросков.
И все было бы просто идеально, не начни «Кленовые» фолить на ровном месте, сведя на нет классный старт матча. Если удаление нападающего «Витязя» Джастина Дэнфорта, который
Формально сборная Суоми открыла счет в равных составах, но сделала это в тот момент, когда Пол
А вот на старте второго периода два удаления подряд сгубили уже хоккеистов со львом на груди. Канадцы достаточно уверенно возили спецбригаду меньшинства финнов, пару раз откровенно простили европейцев, но в конце концов
Практически любой тренер, который встречался со сборной Финляндии образца последних пяти лет, скажет, что достаточно быстрый ответ — лучшее, что может случиться после того, как вы дали финнам забить. Как команда Юкки Ялонена умеет действовать по счету и выигрывать с
В чью пользу качнется преимущество перед началом третьего периода, сказать было сложно. Если выносить за скобки отрезки, когда у команд шалила дисциплина, то ни у тех, ни у других не было конкретных провалов. Какие вообще тут могли быть прогнозы? А потому казалось, что, кто бы ни взял золото, незаслуженным чемпиона мира 2021 года не назовешь.
Финны вновь сделали шаг к защите титула на 46-й минуте. И как же иронично, что их вторую шайбу вновь положил человек, который еще не забрасывал на этом турнире. Новичок «Йокерита» и чемпион мира-2019 Петтери Линдбом получил пас от Руохомаа в левом круге вбрасывания и под ловушку расстрелял Кемпера.
Только со вторым подряд золотом Суоми был не согласен все тот же Адам Хенрик, который за восемь минут до сирены помог реализовать удаление Микаэля Руохомаа и
Овертайм «три на три» в финале на европейском аэродроме — вещь довольно странная и непривычная глазу. Тем не менее именно в этом формате командам пришлось определять чемпиона. В итоге куча свободного льда принесла победу парням, которые с четвертого места чудом заползли в
Главный тренер «Кленовых листьев» Жерар Галлан уже ломал шаблон выходом в финал Кубка Стэнли с собранным через драфт расширения «Вегасом». Однако вряд ли даже он после трех поражений на старте мог представить, что его команда, которую болельщики на родине в начале турнира хейтили как могли и предлагали не впускать обратно в страну, а Александр Розенбаум нарек «сборной Уганды», выиграет мировое первенство. Месье Галлан, простите, что смеялись над вами.
Иван Богун