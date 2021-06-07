Фазель: Сборная Канады по хоккею всегда остается непредсказуемой и сильной командой

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В воскресенье канадцы в 27-й раз стали чемпионами мира, обыграв в финале победивших на прошлом турнире финнов в овертайме со счетом 3:2. Сборная Канады проиграла первые три матча предварительного этапа турнира и вышла из группы с четвертого места. В четвертьфинале канадцы обыграли команду России со счетом 2:1 в овертайме.

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Хоккей Чемпионат мира 2021 Финал, 6.06.2021, 20:15 Финляндия 2 Канада 3 ОТ

«Это был мой последний чемпионат мира в качестве главы IIHF, и он получился незабываемым и невероятным. Когда Россия проиграла, все говорили о том, какой слабой Канаде она уступила, — сказал Фазель. — Но что теперь сказать? Канада всегда остается Канадой: непредсказуемой, сильной, у команды невероятная энергетика».

Канадцы могли не выйти в плей-офф, если бы в последнем матче предварительного этапа команды Германии и Латвии сыграли вничью в основное время. «Чемпионат мог пойти по такому большому количеству сценариев. Канада могла отправиться домой, и Россия бы играла с кем-то другим. Спорт этим и великолепен», — подчеркнул президент IIHF.