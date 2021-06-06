Россияне не вошли в символическую сборную чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Представители сборной России по хоккею не вошли в символическую пятерку чемпионата мира в Риге.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Представители сборной России по хоккею не вошли в символическую пятерку чемпионата мира в Риге.
Турнир завершился в воскресенье. Сборная России в четвертьфинале проиграла канадцам, которые в итоге стали чемпионами. Серебро у финнов, бронза — у сборной США.
В символическую пятерку, которую определяли журналисты, вошли вратарь сборной Финляндии и магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора, защитники Мориц Зайдер и Корбиниан Хольцер (оба — сборная Германии) и нападающие Конор Гарланд (США), Лиам Кирк (Великобритания) и канадец Эндрю Манджапане, также признанный самым ценным игроком (MVP).