Цегларик признан лучшим форвардом чемпионата мира в Латвии
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Хоккеист сборной Словакии Петер Цегларик признан лучшим нападающим чемпионата мира в Риге по версии директората турнира.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Хоккеист сборной Словакии Петер Цегларик признан лучшим нападающим чемпионата мира в Риге по версии директората турнира.
Цегларик в восьми матчах турнира в Латвии забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач.
Лучшим защитником чемпионата мира назван немец Мориц Зайдер, голкипером — американец Кэл Петерсен.
Чемпионат мира в Риге завершился в воскресенье. В финале турнира сборная Канады, выбившая в четвертьфинале команду России, в овертайме победила финнов со счетом 3:2. Третье место заняла сборная США.