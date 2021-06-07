Россияне на следующем ЧМ по хоккею впервые за 19 лет сыграют в одной группе с канадцами

Помимо россиян и канадцев, в группу А попали команды Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. Турнир пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая. На предварительном этапе сборная России будет играть в столице Финляндии.

Фоторепортаж Канадцы отправили сборную России домой

В группе В в Тампере сыграют сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Сборная Канады стала чемпионом мира 2021 года, в финале обыграв финнов со счетом 3:2 в овертайме.

На чемпионатах мира сборные России и Канады встречались 19 раз, россияне потерпели 11 поражений при восьми победах. Россияне не побеждали канадцев на чемпионате мира с 2011 года. На турнире 2021 года в Риге российская команда проиграла канадцам четвертый раз подряд (в четвертьфинале, 1:2 в овертайме). Сборная России пять раз становилась чемпионом мира, еще 22 раза турнир выиграла команда СССР. На счету канадцев 27 титулов.