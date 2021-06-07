Сборная России опустилась на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея
ТАСС, 7 июня. Сборная России опустилась со второго на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Риге.
ТАСС, 7 июня. Сборная России опустилась со второго на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Риге.
Российская команда в четвертьфинале турнира проиграла команде Канады со счетом 1:2 в овертайме, в рейтинге россияне имеют 3 050 баллов. Ставшие чемпионами мира канадцы сохранили первое место (3 235 баллов). Финалисты мирового первенства 2021 года финны поднялись с третьей строчки на вторую, имея в активе 3 125 баллов. С шестого на четвертое место переместилась сборная США (2 945 баллов), завоевавшая бронзовые награды.
Команда Германии (2 905 баллов) поднялась на рекордное для себя пятое место. Немцы заняли четвертое место на турнире в Риге. С пятого на шестое место опустилась сборная Чехии (2 895 баллов), проигравшая в четвертьфинале чемпионата мира финнам (0:1). Не попавшая в
Система подсчета рейтинга базируется на выступлении сборных на последних Олимпийских играх и последних четырех чемпионатах мира. Чемпион мира и Олимпиады получает 1 200 очков. Между соседними позициями разница составляет 20 очков, но между первым и вторым, вторым и третьим, четвертым и пятым, восьмым и девятым местами разница — 40 очков.
Результаты на последнем чемпионате мира учитываются на 100%, предпоследнем — на 75%, на турнире два года назад — 50%, три года назад — 25%.