Сборная России опустилась на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея

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Российская команда в четвертьфинале турнира проиграла команде Канады со счетом 1:2 в овертайме, в рейтинге россияне имеют 3 050 баллов. Ставшие чемпионами мира канадцы сохранили первое место (3 235 баллов). Финалисты мирового первенства 2021 года финны поднялись с третьей строчки на вторую, имея в активе 3 125 баллов. С шестого на четвертое место переместилась сборная США (2 945 баллов), завоевавшая бронзовые награды.

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Команда Россия

Команда Германии (2 905 баллов) поднялась на рекордное для себя пятое место. Немцы заняли четвертое место на турнире в Риге. С пятого на шестое место опустилась сборная Чехии (2 895 баллов), проигравшая в четвертьфинале чемпионата мира финнам (0:1). Не попавшая в плей-офф сборная Швеции (2 880 баллов) опустилась с четвертой строчки на седьмую.

Система подсчета рейтинга базируется на выступлении сборных на последних Олимпийских играх и последних четырех чемпионатах мира. Чемпион мира и Олимпиады получает 1 200 очков. Между соседними позициями разница составляет 20 очков, но между первым и вторым, вторым и третьим, четвертым и пятым, восьмым и девятым местами разница — 40 очков.