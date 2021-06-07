История Золушки. Сборная Канады стала чемпионом мира, начав турнир в Риге с трех поражений

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира-2022

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
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тв
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1.06ЗавершенГермания2Латвия1
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1/4 финала
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5.06ЗавершенСША2Канада4
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5.06ЗавершенФинляндия2Германия1
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тв
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09:27 (мск), источник: ТАСС

История Золушки. Сборная Канады стала чемпионом мира, начав турнир в Риге с трех поражений

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 3:2 в овертайме победила команду Финляндии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге. Канадцы выиграли турнир, начав его с трех поражений подряд.

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25
фотографий

Поочередно уступив командам Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3), родоначальники хоккея попали под шквал критики на родине. Несмотря на то что за океаном к мировым первенствам внимание не такое пристальное, как к матчам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), такое начало чемпионата в исполнении сборной Канады не оставило равнодушными многих. Многие болельщики в социальных сетях называли канадскую команду худшей в истории и надеялись на усиление игроками из НХЛ.

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Канадская сборная заявила на чемпионат мира только 24 хоккеистов из 28 возможных. Десять из них провели в НХЛ меньше сотни матчей и по ходу сезона отправлялись в фарм-клубы, четверо и вовсе не имеют опыта выступлений в лучшей лиге мира. Девять игр на турнире провел и нападающий Джастин Дэнфорт, который в сезоне-2020/21 выступал за подмосковный «Витязь».

Ситуация для канадцев усложнилась еще и тем, что команда, в отличие от европейских сборных, перед стартом чемпионата мира не провела ни одной встречи. К примеру, россияне приняли участие в четырех матчах Евровызова и в трех играх Евротура.

«Обычно мы приезжаем за неделю до чемпионата мира, проводим пару товарищеских матчей. В этом году мы приехали, прошли карантин и потом три дня тренировались, все. Наверное, этого было недостаточно, но что есть, то есть. Это ковидный сезон», — сказал главный тренер сборной Канады Жерар Галлан на пресс-конференции после финала.

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Спаситель канадцев

После трех поражений подряд состав канадцев усилил нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане. Из-за коронавируса и переноса игр регулярного чемпионата НХЛ он прибыл в Ригу позже остальной команды, одним рейсом с российским одноклубником Никитой Нестеровым. Хоккеистам в столице Латвии по регламенту предстояло пройти карантин.

Галлан сразу объединил Манджапане с самым опытным игроком и капитаном команды Адамом Хенриком, а также форвардом «Оттавы» Коннором Брауном. В четвертой встрече турнира с норвежцами (4:2) ударная тройка организовала все шайбы в ворота соперника, одну из которых забросил сам нападающий «Калгари». Три из четырех шайб игроки первого звена забросили и в ворота сборной Казахстана (4:2). Затем канадцы уверенно разгромили значительно уступающих в классе всем командам турнира итальянцев (7:1).

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Финал, 6.06.2021, 20:15

Финляндия2Канада3ОТ

В последней встрече предварительного этапа сборная Канады по буллитам уступила финнам со счетом 2:3. Судьба родоначальников хоккея решалась в противостоянии между командами Латвии и Германии. В случае ничьей в основное время и латвийцы, и немцы оказались бы в четвертьфинале, оставив сборную Канады за бортом плей-офф. Однако команда Германии одержала победу со счетом 2:1, и канадцы вышли из группы с четвертого места.

В четвертьфинале канадская команда со счетом 2:1 в овертайме переиграла сборную России — шайбы забросили все те же Хенрик и Манджапане. В полуфинале с американцами (4:2) форвард «Калгари» отметился дублем. В решающем матче с финнами канадцы сумели дважды отыграться и вырвать победу в овертайме. По итогам турнира Манджапане набрал 11 (7 шайб + 4 результативные передачи) очков в семи матчах и был признан самым ценным игроком чемпионата мира.

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Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) назвала победу сборной Канады на чемпионате мира историей Золушки. «Это был мой последний чемпионат мира в качестве главы IIHF, и он получился незабываемым и невероятным. Когда сборная России проиграла, все говорили о том, какой слабой Канаде она уступила, но что теперь сказать? Канада всегда остается Канадой: непредсказуемой, сильной, у команды невероятная энергетика», — сказал ТАСС президент IIHF Рене Фазель.

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Не имена выигрывают чемпионаты мира

История победы сборной Канады удивительна еще и тем, что родоначальники хоккея не добивались успеха на последних чемпионатах мира с намного более сильным подбором игроков. На турнире 2019 года команда с Ши Теодором, Шоном Кутюрье и Марком Стоуном проиграла финнам в финале (1:3). В распоряжении Юкки Ялонена тогда был только один представитель НХЛ, а костяк команды составляли хоккеисты из местного чемпионата.

В 2018 году канадцы с Коннором Макдэвидом и вовсе остались без медалей, заняв четвертое место. Зачастую звезды НХЛ после длинного регулярного чемпионата на мировых первенствах не показывают яркой игры. Это связано и с длительным перелетом, и с адаптацией к европейским площадкам, а иногда и с отсутствием должной мотивации.

Канадские звезды всегда уверены в том, что у них будет еще не одна возможность попасть на чемпионат мира и побороться там за золотые медали. Например, в 2015 году на турнир приехали Сидни Кросби, Натан Маккиннон и Клод Жиру. Как итог — в финале канадцы не заметили сопротивления россиян (6:1) с Евгением Малкиным и Александром Овечкиным. Вероятно, для поднятия престижа и уровня чемпионата мира IIHF стоит задуматься о проведении первенств реже, чем раз в год. И уж точно не организовывать турнир в годы Олимпиад, куда по новому коллективному соглашению профсоюза игроков и НХЛ снова могут поехать все сильнейшие.

«Помню, как опубликовали состав сборной Канады на чемпионат мира, что люди писали в комментариях. Нам никто не давал никакого шанса, люди были недовольны решением нашей федерации собрать такой состав. Мы доказали всем, что они были неправы. Мы прошли через трудности на этом турнире, но показали очень хороший хоккей, когда это имело значение, и в итоге завоевали золото», — отметил автор гола в финале чемпионата мира в Риге Макс Комтуа.

Два последних чемпионата мира отчетливо показали, что турниры выигрывают не звезды, а мотивированные и голодные до побед игроки, которые пользуются любым шансом доказать готовность играть за страну.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия1Канада2ОТ

Российская система не работает

Сборной России раз за разом ставится задача выиграть золотые медали чемпионата мира, и практически всегда в команду вызываются игроки НХЛ. Зачастую руководство Федерации хоккея России (ФХР) до последнего ждет хоккеистов, вылетевших из плей-офф НХЛ. Таким образом, сборы в Новогорске, контрольные игры, матчи этапов Евротура перестают иметь важное значение, потому что по ходу мирового первенства команда меняется наполовину, а сочетания собираются с чистого листа.

На турнире в Риге россияне вышли на четвертьфинальный матч с канадцами, имея в составе десять игроков НХЛ, большинство из которых играют важные роли в своих клубах. А на прошлом турнире и вовсе максимально звездный состав с Малкиным, Овечкиным и Никитой Кучеровым проиграл в полуфинале финнам (0:1), которые спокойно наигрывают сочетания на протяжении всего сезона и благодаря системной игре без громких имен добиваются высоких результатов на последних чемпионатах мира.

Сборная России последний раз выиграла чемпионат мира в 2014 году. С 2015 года команда не выходила в финал турнира. За это время сборной руководили четыре разных тренера, а схема выбора состава на турниры при всех была одинаковой. Каждый надеялся на звезд НХЛ.

Вопросы возникают и по комплектованию тренерского штаба. Если Валерий Брагин имеет большой опыт работы с молодежной сборной и пользуется авторитетом у многих игроков, то его помощники Альберт Лещев и Александр Титов не работали главными тренерами даже в клубах КХЛ. Тренер вратарей Стефан Перссон провалил работу в «Спартаке», но при этом получил должность в сборной России.

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В вопросе формирования тренерского штаба ФХР можно взять пример с тех же канадцев. В штаб сборной Канады на Олимпиадах входят исключительно главные тренеры клубов НХЛ, каждый из которых привносит в команду свои наработки. Сборная России на крупных турнирах не обыгрывает канадцев с 2011 года. «В сборной России мы всегда рассчитываем только на победу, в следующем матче против канадцев мы обязательно победим», — заявил ТАСС вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Ближайшим крупным турниром для национальных команд станет Олимпиада в Пекине. Если там россияне и канадцы не встретятся, то возможность обыграть действующих чемпионов мира сборной России точно предоставится уже на следующем чемпионате мира, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Сборные России и Канады впервые с 2003 года попали в одну группу.

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Среди лучших игроков турнира нет россиян, но есть британец

Лучшим вратарем чемпионата мира признан американец Кэл Петерсен, который провел семь матчей, дважды сыграл «на ноль» и отразил 95,34% бросков. Лучшим защитником стал немец Мориц Зайдер (0+ 5), лучшим нападающим — словак Петер Цегларик (5+6). В символическую команду турнира вошли вратарь Юсси Олкинуора (Финляндия), защитники Корбиниан Хольцер (2+2), Зайдер (оба — Германия), нападающие Манджапане, американец Конор Гарлэнд (6+7), британец Лайам Кёрк (7+2).

Манджапане поделил первое место в списке снайперов турнира с Кёрком, который также провел семь игр. Лучшим бомбардиром и ассистентом стал нападающий сборной Канады Коннор Браун, набравший 16 очков (2+14). Среди россиян лучшим по результативности стал Александр Барабанов (4+4).

По показателю полезности лучшим стал российский защитник Никита Задоров («+11»). Когда он находился на площадке, россияне в равных составах забросили 12 шайб, а пропустили одну.

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Финляндия
2:3ОТ
1:0, 0:1, 1:1
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