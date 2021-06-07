Сборная Казахстана по хоккею поднялась на три строчки в рейтинге IIHF

По итогам чемпионата мира 2021 года в Риге Международная федерация хоккея на льду (IIHF) представила ежегодный рейтинг, в котором Казахстан улучшил свое положение, поднявшись с 16-го места на 13-е, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что чемпионом мира стала Канада после победы в финале над Финляндией. «Бронза» у сборной США, которая в матче за третье место разгромила Германию. Казахстан стал пятым в группе В и не смог отобраться в плей-офф после поражения от Норвегии (1:3).