Сборная Казахстана по хоккею поднялась на три строчки в рейтинге IIHF
Команда Юрия Михайлиса стала пятой в группе.
Команда Юрия Михайлиса стала пятой в группе.
По итогам чемпионата мира 2021 года в Риге Международная федерация хоккея на льду (IIHF) представила ежегодный рейтинг, в котором Казахстан улучшил свое положение, поднявшись с 16-го места на 13-е, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рейтинг выглядит так:
1. Канада — 3235 очков.
2. Финляндия — 3125 очков (+1).
3. Россия — 3050 очков (-1).
4. США — 2945 очков (+2).
5. Германия — 2905 очков (+2).
6. Чехия — 2895 очков (-1).
7. Швеция — 2880 очков (-3).
8. Швейцария — 2815 очков.
9. Словакия — 2670 очков.
10. Латвия — 2560 очков.
…13. Казахстан — 2365 очков (+3).
Напомним, что чемпионом мира стала Канада после победы в финале над Финляндией. «Бронза» у сборной США, которая в матче за третье место разгромила Германию. Казахстан стал пятым в группе В и не смог отобраться в