Стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2022 по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) представила составы групп на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана сыграет в группе А в Хельсинки. Ее соперниками будут Канада, Россия, Германия, Швейцария, Словакия, Дания и Италия.