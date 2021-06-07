Бадюков: Для нас чемпионство Канады — печальное событие. Мы стали заложниками самообмана

Чемпионство Канады нельзя назвать сказкой, но то, как они прибавляли от матча к матчу, заслуживает уважения. Для нас их чемпионство — печальное событие. Мы стали заложниками очередного самообмана. Люди становятся заложниками мнений непрофессионалов. Настоящие эксперты понимают распределение сил. А на чемпионате мира все ждут победы и верят, что мы всех сильнее на голову. Всегда нужно делать грамотный анализ. Мы всегда верим в сказку. Обидно, что очень много людей вводятся в заблуждение из-за того, что очень много развелось «экспертов».



Нам ни в коем случае не должно быть легче, что мы проиграли будущим чемпионам. Наоборот, нам должно быть обиднее, что мы могли их остановить, но мы не воспользовались шансом. Если бы обыграли Канаду, то скорее всего выиграли и турнир. У нас была лучшая оборона на этом чемпионате, но во встрече с Канадой они показали очень высокий уровень игры. Игра была равная, но им чуть больше повезло. Любой проигрыш Канаде мы переживаем особенно", — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.