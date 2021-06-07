«Удивили, восхитили и разочаровали». Зарубежный эксперт назвал главную особенность Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

«Чемпионат получился сумасшедшим. Сборная Канады, которая чудом обошла Казахстан, — выиграла турнир. К сожалению, казахстанцы упустили путевку в плей-офф из своих рук. На самом деле, им было по силам обыграть немотивированных норвежцев. Однако сказался недостаток опыта и хладнокровия. А ведь, не попади Канада в плей-офф, все пошло бы по-другому сценарию. В целом группа В была сильнее, поскольку ее команды боролись за медали. Казахстан успел удивить, восхитить и разочаровать. Невероятная гамма эмоций для одного участника. Я уверен, что их результаты стали одной из главных и интересных особенностей турнира. В составе вашей сборной мне понравились несколько игроков. Очень хорошая игровая дисциплина и настрой. Вратаря Бояркина может ждать большое будущее. Также прекрасный уровень игры показали Старченко и Михайлис. В следующем году эта сборная может повеселить болельщиков. Думаю, что можно рассчитывать на их участие в плей-офф с тем же костяком», — отметил Бранч.