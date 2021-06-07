Крэйг Вудкрофт назначен главным тренером сборной Беларуси

Помогать Вудкрофту будут его ассистенты из штаба минского «Динамо», сообщает hockey.by.
С 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.
Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Беларуси на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.
Михаил Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси.