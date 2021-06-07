Во всем виноват Казахстан, или кто дал шанс Канаде выиграть чемпионат мира по хоккею
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Сборная Канады выиграла чемпионат мира в Латвии, но этой североамериканской команды не должно было бы быть в
Подопечные Юрия Михайлиса неплохо стартовали в элитном дивизионе, набрав в четырех матчах семь очков. Обыграны Финляндия с Германией, которых причисляли к кандидатам на медали турнира. Лишь матч с США проигран со счетом 0:3, хотя по воротам Казахстана попали 52 раза.
Чтобы гарантировать себе выход в
Как и в стартовых встречах, казахстанцы медленно входили в матч, нащупывая слабости соперника. Пока шла разведка, счет был уже 0:2. Ничего страшного, ведь Казахстан проигрывал по ходу матчей практически всем соперникам, и только игру с США спасти не удалось (0:3).
Дубль Никиты Михайлиса повернул ход встречи в нужное русло. До необходимой ничьей оставалось продержаться около периода. Не получилось. Канада набрала стратегически важные три очка (2:4) и вплотную приблизилась в таблице. Казахстан оставался фаворитом в гонке за
Была разбита Италия, а в случае победы или даже ничьей с Норвегией Михайлис выводил команду в игры на вылет. Еще раз — не получилось. Немотивированный соперник сыграл так, будто он фаворит, и уверенно выиграл встречу. А что казахстанцы? Такое было ощущение, что они только закончили матч и вышли сразу на следующий.
Не было командной игры, а норвежцы как будто издевались, добивая конкурентов. А канадцы сыграли так, как им было надо: после трех побед подряд они не проиграли в основное время Финляндии и последний момент квалифицировались в
Всего один тактический ход, который изменил борьбу в группе. Даже разгром итальянцев не вернул уверенность в своих силах, за счет которых были сенсационно обыграны хоккеисты Германии или Финляндии. Зачем рискнул Михайлис? Почему новый лидер команды, который практически затащил Казахстан в
Причин может быть много, но вряд ли они
Примерно так же обидно Латвии, которая бодро начала турнир, обыграв даже Канаду, но финишировала с четырьмя поражениями подряд. Могла вылететь Германия, но стратегически важная победа над хозяевами турнира оставила их в турнире. Выводы? Казахстан помог Канаде зарядиться уверенностью и энергией, как и обыгранной нами Финляндии, и до финала их было не остановить. Ценой всего одной ошибки.
Напомним, сборную Казахстана тепло встретили в столичном аэропорту, а главный тренер Михайлис «убежал» от СМИ. На переход в «Барыс» намекнул один из лидеров национальной сборной Бояркин.