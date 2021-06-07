Во всем виноват Казахстан, или кто дал шанс Канаде выиграть чемпионат мира по хоккею

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Сборная Канады выиграла чемпионат мира в Латвии, но этой североамериканской команды не должно было бы быть в плей-офф, если бы Казахстан проявил характер. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа B, 28.05.2021, 16:15 Казахстан 2 Канада 4

Подопечные Юрия Михайлиса неплохо стартовали в элитном дивизионе, набрав в четырех матчах семь очков. Обыграны Финляндия с Германией, которых причисляли к кандидатам на медали турнира. Лишь матч с США проигран со счетом 0:3, хотя по воротам Казахстана попали 52 раза.

Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, нужно взять очки у Канады, параллельно лишив конкурента вариантов обойти себя. Не вышло. Тренерский штаб пошел на эксперимент, выпустив голкипера дебютанта. На игру, которая досрочно могла принести Казахстану сенсационный выход во второй раунд, вместо лучшего игрока команды Никиты Бояркина вышел «не разогретый» Андрей Шутов.

Как и в стартовых встречах, казахстанцы медленно входили в матч, нащупывая слабости соперника. Пока шла разведка, счет был уже 0:2. Ничего страшного, ведь Казахстан проигрывал по ходу матчей практически всем соперникам, и только игру с США спасти не удалось (0:3).

Дубль Никиты Михайлиса повернул ход встречи в нужное русло. До необходимой ничьей оставалось продержаться около периода. Не получилось. Канада набрала стратегически важные три очка (2:4) и вплотную приблизилась в таблице. Казахстан оставался фаворитом в гонке за плей-офф, но первый звонок прозвенел.

Была разбита Италия, а в случае победы или даже ничьей с Норвегией Михайлис выводил команду в игры на вылет. Еще раз — не получилось. Немотивированный соперник сыграл так, будто он фаворит, и уверенно выиграл встречу. А что казахстанцы? Такое было ощущение, что они только закончили матч и вышли сразу на следующий.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа B, 31.05.2021, 20:15 Норвегия 3 Казахстан 1

Не было командной игры, а норвежцы как будто издевались, добивая конкурентов. А канадцы сыграли так, как им было надо: после трех побед подряд они не проиграли в основное время Финляндии и последний момент квалифицировались в плей-офф. По десять очков было у них и у казахстанцев, но по дополнительным показателям лишней оказалась дружина Михайлиса.

Всего один тактический ход, который изменил борьбу в группе. Даже разгром итальянцев не вернул уверенность в своих силах, за счет которых были сенсационно обыграны хоккеисты Германии или Финляндии. Зачем рискнул Михайлис? Почему новый лидер команды, который практически затащил Казахстан в плей-офф, остался на скамейке?

Причин может быть много, но вряд ли они кого-то убедят в верности решения. Не для встречи с Италией же его берегли? Канадцы получили небольшой шанс в уже проигранном чемпионате мира и сполна им воспользовались. Казахстанцы могли повлиять на эту ситуацию, но сами все упустили.

Примерно так же обидно Латвии, которая бодро начала турнир, обыграв даже Канаду, но финишировала с четырьмя поражениями подряд. Могла вылететь Германия, но стратегически важная победа над хозяевами турнира оставила их в турнире. Выводы? Казахстан помог Канаде зарядиться уверенностью и энергией, как и обыгранной нами Финляндии, и до финала их было не остановить. Ценой всего одной ошибки.