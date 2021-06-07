Фетисов назвал ошибкой свои слова о слабости сборной Канады

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«Победителя определил финал. У вас есть претензии к победителю? У меня нет. Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду. В средненьком чемпионате, приведя лучших игроков мы должны были долететь до Луны, Марса и Солнца. Но не долетели. Ничего непонятного перед игрой с канадцами я не сказал», — сказал Фетисов «СЭ».

Хоккей Чемпионат мира 2021 Финал, 6.06.2021, 20:15 Финляндия 2 Канада 3 ОТ

Также Фетисов заявил, что прошедший чемпионат мира является одним из самых слабых за последние годы.

«Разве вы сами не видите этого? Играла пятая по силе сборная Канады. Можно списать все на пандемию, но говорить, что это сильнейший чемпионат не приходится. Здесь не надо быть экспертом», — добавил Фетисов.