Глава ФХБ высказался о назначении Вудкрофта главным тренером сборной Белоруссии

Понимаю, что у нас остается очень мало времени для подготовки к олимпийской квалификации. Проанализировав ситуацию, проблему сроков, мы приняли решение, что, с учетом, в том числе, и эпидемиологической обстановки в стране, лучшим вариантом будет доверить работу с национальной сборной на этот период тренерскому штабу минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Игроки сборной хорошо знакомы с его системой, понимают требования этого тренерского штаба. Плюс параллельно штаб «Динамо» будет проводить предсезонную подготовку к чемпионату КХЛ, — цитирует Баскова официальный сайт ФХБ.