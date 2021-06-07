Захаров: На следующем чемпионате мира Казахстан будет выше Беларуси. Это 1000 процентов

Чего не хватило? Нужно подумать. Для многих это был первый чемпионат мира, как и для вратарей. Это очень важно. Из ветеранов пять-шесть человек остались. Многие белорусы хорошо играли в КХЛ, но уровень чемпионата мира сильно вырос за два года. Всем нам опыта и не хватило.



У канадцев было еще больше дебютантов? А сколько у них хоккеистов из НХЛ было? У сборной России вообще состав был супер, как они говорили. Чемпионат мира — довольно сложное соревнование, что ещё раз подтвердила игра с Великобританией. Хотя мы их и перебросали, но в самом важном матче мы уступили.



Если мы хотим идти вперед, то штаб должен быть связан только с командой КХЛ. Всё остальное — это неправильно. Могу сказать, что на следующем чемпионате мира Казахстан будет выше сборной Беларуси. Это 1000 процентов. Потому что они играют одним составом, все сочетания наиграны. И тренеру проще было.

