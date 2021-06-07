Захаров: На следующем чемпионате мира Казахстан будет выше Беларуси. Это 1000 процентов
Покинувший пост главного тренера сборной Беларуси после чемпионата мира-2021 Михаил Захаров подвёл итоги работы.
Покинувший пост главного тренера сборной Беларуси после чемпионата мира-2021 Михаил Захаров подвёл итоги работы.
«Оценка одна — неудачно выступили, задачу не выполнили. Вопрос закрывается. Если неудачно выступаешь, команде нужен другой тренер. Я сам подал в отставку, это ведь логично. Нет результата.
Чего не хватило? Нужно подумать. Для многих это был первый чемпионат мира, как и для вратарей. Это очень важно. Из ветеранов
У канадцев было еще больше дебютантов? А сколько у них хоккеистов из НХЛ было? У сборной России вообще состав был супер, как они говорили. Чемпионат мира — довольно сложное соревнование, что ещё раз подтвердила игра с Великобританией. Хотя мы их и перебросали, но в самом важном матче мы уступили.
Если мы хотим идти вперед, то штаб должен быть связан только с командой КХЛ. Всё остальное — это неправильно. Могу сказать, что на следующем чемпионате мира Казахстан будет выше сборной Беларуси. Это 1000 процентов. Потому что они играют одним составом, все сочетания наиграны. И тренеру проще было.
Освобожденный тренер — это неправильно. Больше вариантов искать не надо: тренер минского «Динамо» — он же тренер сборной. У Казахстана сегодня результат выше, чем у нас и латышей.
Что буду делать дальше? Пока свободен. Смогу ли я без хоккея? Буду
Напомним, на ЧМ-2021 белорусская команда заняла последнее место в группе А, набрав четыре очка после 8 встреч.