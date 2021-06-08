«Не хотелось бы, чтобы хоккей умирал в Новокузнецке»

Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира в Риге, проиграв в четвертьфинале не самому сильному составу Канады (1:2 ОТ). Родоначальники хоккея едва не вылетели на групповой стадии, потерпев поражения в трех стартовых матчах, но в итоге выиграли турнир. Одним из светлых пятен в составе нашей команды стал защитник Дмитрий Орлов.

Он приехал в столицу Латвии уже по ходу группового этапа, сразу после того, как его клуб — «Вашингтон Кэпиталз» — вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ от «Бостон Брюинз». Дмитрий, как и другие прилетевшие из-за океана хоккеисты, имел право играть только через неделю после прибытия на ЧМ — таковы были ограничения из-за ковида.

Поэтому 29-летний хоккеист смог выйти на лед лишь в предпоследнем матче группы против Швеции (3:2Б) и сыграл в общей сложности в трех встречах, но в каждой из них был одним из лучших. После прилета сборной России из Риги в Шереметьево Орлов дал большое интервью «Известиям». В нем он поделился эмоциями от провала нашей команды на турнире, оценил сезон «Вашингтона» в НХЛ, рассказал о впечатлениях от знакомства с новичком клуба, легендарным 44-летним словацким защитником Здено Харой, а также выразил надежду, что игроки НХЛ смогут поехать на Олимпиаду-2022 в Пекине.

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— Специфический формат проведения ЧМ в Риге, когда вам в течение недели после приезда пришлось сначала сидеть на карантине и только потом тренироваться без игр, сильно осложнял жизнь?

— На самом деле это не создало серьезных проблем. У нас была возможность потренироваться. Выходя на свою первую игру против шведов, надо было в первом периоде продышаться. Было достаточно тяжело. А потом я быстро вошел в игру, и не было проблем в плане адаптации к площадке и самому хоккею. У нас были собрания, систему игры сборной достаточно быстро понял, влился в команду.

Плохо, что вылетели на стадии четвертьфинала. Обидное поражение, все этим расстроены. Ребята полтора месяца готовились к чемпионату мира. Сидели постоянно в изоляции. Знаю, как это тяжело, потому что мы в НХЛ тоже это прошли год назад, когда играли плей-офф, находясь в «пузыре». Сложно постоянно быть в отеле без семьи, когда нельзя выйти на улицу, увидеть нормальную жизнь. Особенно, когда какие-то ограничения в мире снимаются, а ты всё равно не можешь выйти. И в этих условиях много работы проделано, поэтому грустно и обидно, что так всё закончилось.

— Какие выводы надо сделать из этой неудачи?

— Самое главное, что команда была дружна, был хороший сплоченный коллектив. И есть яркое и светлое будущее у нашей сборной и у нашего хоккея. Если взять последний ЧМ, то он был первым более чем для половины нашей команды. Это хороший опыт для ребят, ты не можешь с первого раза взять и выиграть. Всегда что-то нелегко дается. Надо учиться на своих ошибках. Думаю, и мы, и тренерский штаб разберем ошибки и спокойно будем готовиться к следующему сезону. Тем более уже через полгода состоится Олимпиада.

— В третьем периоде четвертьфинала с Канадой, когда соперник сравнял, вы стали много брать игру на себя — был даже хороший момент, когда вы в одиночку прорвались к воротам и чуть-чуть не хватило бросить. Уже понимали, что игра у команды не идет, решили сами обострять?

— Да нет. На самом деле есть определенная система игры, но импровизацию никто не отменял. Когда есть простор, почему бы не двигаться. Когда ты делаешь пару шагов, картинка меняется — можешь либо отдать пас, либо создать что-то. Я играл по ситуации. Появилось свободное пространство — прошел, обыграл. И, к сожалению, не получился бросок. Может быть, обработай получше шайбу, получился бы гол, опасный момент или возможность для добивания партнерами. Обидно, что свои моменты не реализовали до конца и проиграли матч.

— Как убивали время, находясь на карантине в первые дни после прилета в Ригу из США?

— Был очень тяжелый перелет. В первый день в Риге я отсыпался, поскольку перед этим не спал сутки. Подустал после перелета из Америки и решения вопросов с тем, чтобы поставить визу. В первый день отсыпался, а затем нам в номерах поставили велотренажер. Я крутил его, делал упражнения на пресс, чтобы пропотеть, разбудить свой организм и подготовиться к тренировочному процессу. В принципе, был доволен своим физическим состоянием. Может быть, хорошо, что не сразу после прилета мы вклинились в тренировочный процесс, потому что мне было бы тяжело сразу готовиться, не выспавшись.

— В апреле у вас еще шел сезон в НХЛ с «Вашингтоном». Но хоть как-то удавалось следить за плей-офф ВХЛ, где ваш родной новокузнецкий «Металлург» дошел до финала Кубка Петрова?

— Я знаю, что они играли в финале. И, в принципе, провели довольно хороший сезон. Думаю, это хорошо для города. Даже несмотря на то что команда в Высшей лиге. Я, конечно, за то, чтобы она была в КХЛ, но на данном этапе что есть, то есть. Всё равно ребята молодцы, стараются и какую-то радость городу приносят. Видел, что и болельщики присутствовали на матчах. Дай бог, чтобы хоккей в Новокузнецке не умер, а только был лучше, и чтобы команда вернулась на высокий уровень. Она достойна этого. Не хотелось бы, чтобы в таком городе, давшем столько талантов для большого спорта, «загибался» — это грубое слово, наверное. Но не хотелось бы, чтобы хоккей умирал в Новокузнецке.

— Там уже давно обещают реконструировать арену. Не знаете, когда ее построят?

— Честно говоря, не знаю. Собираюсь в июле в Новокузнецк. Конечно, с удовольствием заеду на арену, посмотрю, как там всё происходит. Надеюсь, они возобновят свою работу, и стадион будет готов, а команда сможет там играть. Мы там все росли, всё это видели молодыми ребятами, ходили на матчи «Металлурга», когда нам было по пять, семь, десять лет. Мечтали играть в хоккей на этой арене. И играли потом. А сейчас, к сожалению, долго длится эта реконструкция. Посмотрим. Дай бог, чтобы всё нормализовалось.

— Как вам в прошедшем сезоне работалось с новым главным тренером «Вашингтона» Питером Лавиолеттом?

— Да нормально. Конечный результат оказался не таким, какой мы хотели. А так, в принципе, провели неплохой сезон. Была стабильность без жестких падений, хотя случались травмы, отсутствовали многие игроки. Наверное, они и подкосили в плей-офф. Но тяжело что-то большее сказать. Вся команда играет, не от одного человека зависит результат. Поэтому все вместе виноваты. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Неизвестно, кого мы потеряем, как сработает менеджмент. Возможно, произойдут какие-то изменения в составе.

— Можно сказать, что тот состав, который выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, постепенно заканчивает свое существование?

— Очень многие игроки ушли, обменяли их. Поэтому нет смысла сравнивать нынешнюю команду с той, чемпионской. Конечно, ветераны и все лидеры остались. Но молодые ребята, пришедшие в последний год, неплохо влились. И у нас хороший коллектив, есть потенциал для побед. Дай бог, чтобы все хорошо подготовились к сезону и избежали серьезных травм, как были этой весной. Не будь их, мы могли лучше отыграть серию с «Бостоном».

— Из-за ковида в минувшей регулярке НХЛ все команды играли только с соперниками из своих дивизионов. Сильно утомила необходимость биться с одними и теми же клубами?

— Не сказал бы, что утомила. Но да, хотелось, чтобы соперники менялись чаще (улыбается). Когда играешь с одной командой три-четыре раза в сезоне — это надоедает. Ладно, плей-офф — это одно. А в сезоне достаточно тяжело. Надеюсь, на следующий сезон будет уже нормальный календарь и мы сможем играть со всеми командами, спокойно перемещаясь по другим городам и играя при полных трибунах. Хочется, чтобы жизнь нормализовалась. Потому что неохота жить в изоляции и смотреть на эти маски. Охота вернуться в ту жизнь, когда мы получали удовольствие, болельщики переживали за нас, а родные всегда присутствовали на играх. Посмотрим, какие будут нововведения. Пока мы не знаем, что будет происходить, поскольку продолжается нынешний сезон, еще идет плей-офф.

— Есть надежды, что хотя бы отменят запрет на коллективные сборы хоккеистов в номерах, из-за которых в январе временно отстранили всю русскую диаспору «Вашингтона» в лице вас, Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова?

— Если честно, то я думаю, что все ребята сидели в номерах и общались. Не одни мы. Просто так получилось, что человек заразился, поэтому такое произошло. Если бы не заразился, ничего бы не было. Вот и всё. Не мы одни такие. Все сидели и общались. Думаю, также происходило и в других командах. Просто не было случаев заражения. Но правила есть правила, надо их соблюдать. Мы оказались в такой ситуации, ничего уже не вернуть. Обидно, что пропустил пять игр. Было тяжело возвращаться после десяти дней без льда. Ты всё равно теряешь форму. Можешь ходить в зал хоть каждый день, но всё равно нужен лёд. Без него тяжело.

— Перед прошедшим сезоном в «Вашингтон» перешел легендарный Здено Хара. Вам не страшно находиться рядом с таким двухметровым и жестким игроком?

— Да нет. Хороший парень. Ребята на него смотрели с большим уважением, потому что человек провел отличную карьеру. И еще неизвестно, закончил он ее или нет. Возможно, Здено еще поиграет. Многим интересно с ним пообщаться. Что-то он рассказывает, каким-то опытом делится. Это особенно важно для молодых ребят, которые только заходят в лигу. У них есть возможность посмотреть, какой человек профессионал, на каком уровне он играет в своем возрасте — это достойно уважения. Некоторые парни, когда приходят, не ценят и не понимают всю серьезность лиги. А Хара — пример для профессионального спортсмена, у которого надо учиться.

— Валерий Брагин в качестве главного тренера молодежной сборной одержал совместно с вами легендарную победу на МЧМ-2011 в Баффало. Сейчас вы впервые с того времени с ним работали уже как с главным тренером национальной команды. Сильно он с тех пор изменился?

— Думаю, как тренер поменялся. Потому что надо расти, хоккей меняется. И, конечно, Валерий Николаевич изменился. А как человек он остался таким же хорошим, отзывчивым. Всегда есть о чем поговорить, над чем посмеяться, повеселиться, вспомнить былые времена. Брагин всегда может поделиться опытом, обсудить какие-то моменты. Было приятно с ним поработать. Обидно, что результат не получился, но рад был его видеть. Рад, что он растет в тренерской карьере. Хорошие воспоминания от победы с молодежкой десять лет назад. Брагина уважаю как человека и тренера.

— Как оцените шансы свои и других ребят из НХЛ попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине?