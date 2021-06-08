«Не хотелось бы, чтобы хоккей умирал в Новокузнецке»
Защитник сборной России Дмитрий Орлов — о родном «Металлурге», провале на ЧМ в Латвии и прошедшем сезоне НХЛ.
Защитник сборной России Дмитрий Орлов — о родном «Металлурге», провале на ЧМ в Латвии и прошедшем сезоне НХЛ.
Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира в Риге, проиграв в четвертьфинале не самому сильному составу Канады (1:2 ОТ). Родоначальники хоккея едва не вылетели на групповой стадии, потерпев поражения в трех стартовых матчах, но в итоге выиграли турнир. Одним из светлых пятен в составе нашей команды стал защитник Дмитрий Орлов.
Он приехал в столицу Латвии уже по ходу группового этапа, сразу после того, как его клуб — «Вашингтон Кэпиталз» — вылетел в первом раунде
Поэтому 29-летний хоккеист смог выйти на лед лишь в предпоследнем матче группы против Швеции (3:2Б) и сыграл в общей сложности в трех встречах, но в каждой из них был одним из лучших. После прилета сборной России из Риги в Шереметьево Орлов дал большое интервью «Известиям». В нем он поделился эмоциями от провала нашей команды на турнире, оценил сезон «Вашингтона» в НХЛ, рассказал о впечатлениях от знакомства с новичком клуба, легендарным 44-летним словацким защитником Здено Харой, а также выразил надежду, что игроки НХЛ смогут поехать на Олимпиаду-2022 в Пекине.
— Специфический формат проведения ЧМ в Риге, когда вам в течение недели после приезда пришлось сначала сидеть на карантине и только потом тренироваться без игр, сильно осложнял жизнь?
— На самом деле это не создало серьезных проблем. У нас была возможность потренироваться. Выходя на свою первую игру против шведов, надо было в первом периоде продышаться. Было достаточно тяжело. А потом я быстро вошел в игру, и не было проблем в плане адаптации к площадке и самому хоккею. У нас были собрания, систему игры сборной достаточно быстро понял, влился в команду.
Плохо, что вылетели на стадии четвертьфинала. Обидное поражение, все этим расстроены. Ребята полтора месяца готовились к чемпионату мира. Сидели постоянно в изоляции. Знаю, как это тяжело, потому что мы в НХЛ тоже это прошли год назад, когда играли
— Какие выводы надо сделать из этой неудачи?
— Самое главное, что команда была дружна, был хороший сплоченный коллектив. И есть яркое и светлое будущее у нашей сборной и у нашего хоккея. Если взять последний ЧМ, то он был первым более чем для половины нашей команды. Это хороший опыт для ребят, ты не можешь с первого раза взять и выиграть. Всегда
— В третьем периоде четвертьфинала с Канадой, когда соперник сравнял, вы стали много брать игру на себя — был даже хороший момент, когда вы в одиночку прорвались к воротам и
— Да нет. На самом деле есть определенная система игры, но импровизацию никто не отменял. Когда есть простор, почему бы не двигаться. Когда ты делаешь пару шагов, картинка меняется — можешь либо отдать пас, либо создать
— Как убивали время, находясь на карантине в первые дни после прилета в Ригу из США?
— Был очень тяжелый перелет. В первый день в Риге я отсыпался, поскольку перед этим не спал сутки. Подустал после перелета из Америки и решения вопросов с тем, чтобы поставить визу. В первый день отсыпался, а затем нам в номерах поставили велотренажер. Я крутил его, делал упражнения на пресс, чтобы пропотеть, разбудить свой организм и подготовиться к тренировочному процессу. В принципе, был доволен своим физическим состоянием. Может быть, хорошо, что не сразу после прилета мы вклинились в тренировочный процесс, потому что мне было бы тяжело сразу готовиться, не выспавшись.
— В апреле у вас еще шел сезон в НХЛ с «Вашингтоном». Но хоть
— Я знаю, что они играли в финале. И, в принципе, провели довольно хороший сезон. Думаю, это хорошо для города. Даже несмотря на то что команда в Высшей лиге. Я, конечно, за то, чтобы она была в КХЛ, но на данном этапе что есть, то есть. Всё равно ребята молодцы, стараются и
— Там уже давно обещают реконструировать арену. Не знаете, когда ее построят?
— Честно говоря, не знаю. Собираюсь в июле в Новокузнецк. Конечно, с удовольствием заеду на арену, посмотрю, как там всё происходит. Надеюсь, они возобновят свою работу, и стадион будет готов, а команда сможет там играть. Мы там все росли, всё это видели молодыми ребятами, ходили на матчи «Металлурга», когда нам было по пять, семь, десять лет. Мечтали играть в хоккей на этой арене. И играли потом. А сейчас, к сожалению, долго длится эта реконструкция. Посмотрим. Дай бог, чтобы всё нормализовалось.
— Как вам в прошедшем сезоне работалось с новым главным тренером «Вашингтона» Питером Лавиолеттом?
— Да нормально. Конечный результат оказался не таким, какой мы хотели. А так, в принципе, провели неплохой сезон. Была стабильность без жестких падений, хотя случались травмы, отсутствовали многие игроки. Наверное, они и подкосили в
— Можно сказать, что тот состав, который выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, постепенно заканчивает свое существование?
— Очень многие игроки ушли, обменяли их. Поэтому нет смысла сравнивать нынешнюю команду с той, чемпионской. Конечно, ветераны и все лидеры остались. Но молодые ребята, пришедшие в последний год, неплохо влились. И у нас хороший коллектив, есть потенциал для побед. Дай бог, чтобы все хорошо подготовились к сезону и избежали серьезных травм, как были этой весной. Не будь их, мы могли лучше отыграть серию с «Бостоном».
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— Не сказал бы, что утомила. Но да, хотелось, чтобы соперники менялись чаще (улыбается). Когда играешь с одной командой
— Есть надежды, что хотя бы отменят запрет на коллективные сборы хоккеистов в номерах,
— Если честно, то я думаю, что все ребята сидели в номерах и общались. Не одни мы. Просто так получилось, что человек заразился, поэтому такое произошло. Если бы не заразился, ничего бы не было. Вот и всё. Не мы одни такие. Все сидели и общались. Думаю, также происходило и в других командах. Просто не было случаев заражения. Но правила есть правила, надо их соблюдать. Мы оказались в такой ситуации, ничего уже не вернуть. Обидно, что пропустил пять игр. Было тяжело возвращаться после десяти дней без льда. Ты всё равно теряешь форму. Можешь ходить в зал хоть каждый день, но всё равно нужен лёд. Без него тяжело.
— Перед прошедшим сезоном в «Вашингтон» перешел легендарный Здено Хара. Вам не страшно находиться рядом с таким двухметровым и жестким игроком?
— Да нет. Хороший парень. Ребята на него смотрели с большим уважением, потому что человек провел отличную карьеру. И еще неизвестно, закончил он ее или нет. Возможно, Здено еще поиграет. Многим интересно с ним пообщаться.
— Валерий Брагин в качестве главного тренера молодежной сборной одержал совместно с вами легендарную победу на МЧМ-2011 в Баффало. Сейчас вы впервые с того времени с ним работали уже как с главным тренером национальной команды. Сильно он с тех пор изменился?
— Думаю, как тренер поменялся. Потому что надо расти, хоккей меняется. И, конечно, Валерий Николаевич изменился. А как человек он остался таким же хорошим, отзывчивым. Всегда есть о чем поговорить, над чем посмеяться, повеселиться, вспомнить былые времена. Брагин всегда может поделиться опытом, обсудить
— Как оцените шансы свои и других ребят из НХЛ попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине?
— Надеюсь, что стороны договорятся. Я ни разу не был на Олимпиаде — мне бы очень хотелось там сыграть. Дай бог, чтобы это случилось. Когда рос и смотрел матчи по телевизору, всегда хотел выступить за страну, посмотреть другие виды спорта, окунуться в эту атмосферу. Думаю, это незабываемые ощущения. Жду не дождусь этого момента. Верю, что всё сложится в нашу сторону, и энхаэловцы смогут присутствовать на Олимпиаде.