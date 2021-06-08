Финал чемпионата мира по хоккею посмотрело более половины населения Финляндии

Как сообщает MTV Uutiset, среднее количество зрителей решающего матча в Финляндии составило 2,3 миллиона человек. На пике эта цифра достигала 3 миллиона. Население Финляндии — около 5,5 млн.

Всего чемпионат мира посмотрели 4,2 миллиона финнов, или 84% населения.

Отмечается, что решающий матч ЧМ-2021 стал самым просматриваемым событием с начала года, а также этот финал стал вторым по количеству зрителей в истории Финляндии.

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