Роман Ротенберг объяснил, почему Панарин не сыграл на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня. Сборная России заняла первое место на предварительном этапе, но в четвертьфинале проиграла канадцам со счетом 1:2 в овертайме.

«После тяжелого сезона он решил, что лучше отдохнуть. Мы с ним разговаривали. Поедет или не поедет он на Олимпиаду, мы будем обсуждать, когда узнаем, будут ли в Пекине игроки НХЛ. Мы с ним в постоянном контакте, общаемся», — сказал Ротенберг.

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В последний раз Панарин выступал за сборную России на чемпионате мира в 2017 году. В феврале бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком подмосковной команды, в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава «Рейнджерс» и пропустил восемь встреч.