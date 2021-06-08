«Знаете, стыдно проигрывать». Первое интервью Ротенберга после поражения России на ЧМ
Глава штаба национальной команды — о причинах вылета сборной в четвертьфинале.
Глава штаба национальной команды — о причинах вылета сборной в четвертьфинале.
8 июня в Москве перед церемонией закрытия сезона состоялось заседание Совета директоров КХЛ, после которого на вопросы журналистов ответил
— На чемпионате мира мы собрали лучших игроков из возможных. У нас играли, например, все защитники из топовых клубов НХЛ.
— Но в сборной не было, например, лучшего бомбардира СКА Владимира Ткачёва.
— Мы работали с ним весь сезон, общались. Этот вопрос, конечно, можно обсуждать. Но если мы смотрим на формирование команды, то все эти игроки были в сборной во время сезона. Тот же Ткачёв был на Кубке Первого канала, на виду у тренера в СКА и сборной.
Нам очень не хватало Мамина, мы на него рассчитывали. Он закрывал меньшинство с Карнауховым вместе. У меня перед глазами матч со шведами с Кубка Первого канала, где как раз Мамин сыграл больше всех в овертайме. Такого игрока нам и не хватило, он был травмирован.
— В сборной России отличная кадровая работа, все приезжают в неё по первому зову. Как усилить тренерский штаб перед Олимпиадой?
— Мы это обсуждали, да. Весь сезон тренерский штаб работал в этом составе,
— Возможно ли, например, договориться с Майком Бэбкоком, чтобы он был консультантом сборной России?
— В вашем вопросе есть логика. Мы сейчас как раз обсуждали эту ситуацию: овертайм в четвертьфинале и вообще наши проигрыши Канаде. Да, овертайм — это их конёк, потому что у них есть катание и мастерство. Их с детства обучают сохранять шайбу. У нас тоже есть такие игроки. Получается такая ситуация, что наши тренеры и хоккеисты ничем не хуже канадцев. Но канадский тренер Галлан работал в НХЛ всю свою карьеру, был в таких стрессовых ситуациях.
— Олимпиада — турнир по правилам НХЛ, с маленькой площадкой…
— Мы бы очень хотели и прошедший чемпионат мира играть на маленькой площадке, потому что мы весь сезон на ней играли.
— По сути, это будет китайский Кубок мира, все звёзды приедут.
— Мы ещё должны получить об этом официальную информацию. Ждём подтверждения. Официально могут объявить только НХЛ и МОК. Когда это произойдёт, мы сядем с тренерским штабом обсуждать все нюансы.
— Как решать большую проблему с центрфорвардами? Понятно, что есть Морозов, который стал шестым по вбрасываниям на всём ЧМ, но…
— Вот мы снова приходим к этому моменту. Морозов проиграл то вбрасывание в овертайме, когда нам забили, и он должен был смениться на Воронкова, но не сменился. Что касается дефицита центров, то мы наигрываем их. Воронков, Карнаухов, Каменев… Наигрывали тех, кого могли. Давайте дождёмся информации от НХЛ. Но у нас есть понимание, кто может поехать на Олимпиаду в любом случае.
— Панарин не хочет приезжать в сборную
— После такого тяжёлого сезона он решил, что ему лучше отдохнуть. И мы отнеслись к этому с пониманием.
— Олимпиаду он держит в уме?
— Олимпиаду будем обсуждать, когда получим информацию от НХЛ,
— Гусев точно поедет на ОИ?
— Мы надеемся, что он будет здоров. Это человек, который забил две шайбы в финале Пхёнчхана, набрал в том матче четыре очка. Конечно, будем с ним разговаривать. Не думаю, что у него
— Дмитрий Юдин не попал в сборную
— Это сплетни, тяжело их комментировать. Юдин в системе СКА долго играл, и мы обсуждали с «Ак Барсом», не с ним, его будущее. На чемпионате мира Дмитрий не сыграл исключительно
— Поражение от Канады — самое болезненное в карьере?
— Самое болезненное всегда последнее поражение. Конечно, мы не рассчитывали на такой результат. Всё решили нюансы. Мы вели 1:0, хотели довести до победы, но…
— Как реагируете на оценку в СМИ, где пишут, что это провал и стыд?
— Знаете, стыдно проигрывать. Лучше выигрывать.
— Зачем вы лайкнули резонансный пост Розенбаума?
— Он ничего такого не написал. Да, сказал, что оказали медвежью услугу, что Канада — это не Уганда. В этом только смысл был. Медвежья услуга для игроков. Понимаете, когда хоккеист сидит в «пузыре», это уже атмосфера необычная, а тут ещё поток новостей идёт — мы же телефоны не отбираем у игроков. Когда пресса пишет, что это не Канада, и что проиграть ей будет позорно, это влияет на игроков. Они всё равно всё читают. Это у сборной СССР не было телефонов, никто не мог извне повлиять на команду, были только внутренние собрания. У нас есть правило, что в день матча хоккеисты не пользуются телефонами. Но это единственная форма связи с семьёй, с друзьями, и неправильно лишать её на постоянной основе.
Вот много говорят сейчас про тренерский штаб, про слабых помощников. А вы у игроков спросите! Вот приехал Орлов с НХЛ, у него спросите, как Лавиолетт в «Вашингтоне» собрания проводит, и как это происходит у нас. Он не политкорректно скажет, а честно.
— Но когда Слепышев говорит, что не было никаких схем на овертайм «3 на 3», то это странно.
— Была установка на этот формат — держать шайбу и бросать только тогда, когда есть стопроцентный момент. В ЦСКА так они играют, да и все команды.
— Получается, что с Канадой мы увидели неисполнение установки, тот же Слепышев и Тарасенко бросали из неочевидных позиций?
— Правильно, так и есть. Это уже решение игроков, они его принимали сами. В овертайме всё было ровно наоборот тому, как говорили тренеры: не держали шайбу, бросали по воротам, контроль был у Канады. Но если мы говорим про пропущенный гол, то это индивидуальная ошибка. Должны были играть каждый с каждым, тренеры точно не говорили хоккеистам не возвращаться в оборону. Все вернулись, но не разобрали соперников.