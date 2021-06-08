«Знаете, стыдно проигрывать». Первое интервью Ротенберга после поражения России на ЧМ

8 июня в Москве перед церемонией закрытия сезона состоялось заседание Совета директоров КХЛ, после которого на вопросы журналистов ответил вице-президент ФХР и СКА, глава штаба сборной России Роман Ротенберг. Главной темой разговора функционера с прессой стало поражение нашей команды от Канады и вылет в четвертьфинале на прошедшем в Риге чемпионате мира.

«Российские игроки и тренеры ничем не хуже канадцев»

— На чемпионате мира мы собрали лучших игроков из возможных. У нас играли, например, все защитники из топовых клубов НХЛ.

— Но в сборной не было, например, лучшего бомбардира СКА Владимира Ткачёва.

— Мы работали с ним весь сезон, общались. Этот вопрос, конечно, можно обсуждать. Но если мы смотрим на формирование команды, то все эти игроки были в сборной во время сезона. Тот же Ткачёв был на Кубке Первого канала, на виду у тренера в СКА и сборной.



Нам очень не хватало Мамина, мы на него рассчитывали. Он закрывал меньшинство с Карнауховым вместе. У меня перед глазами матч со шведами с Кубка Первого канала, где как раз Мамин сыграл больше всех в овертайме. Такого игрока нам и не хватило, он был травмирован.



— В сборной России отличная кадровая работа, все приезжают в неё по первому зову. Как усилить тренерский штаб перед Олимпиадой?

— Мы это обсуждали, да. Весь сезон тренерский штаб работал в этом составе, кто-то ездил на Евротуры, кто-то оставался в клубе. Ещё раз: главные тренеры других клубов КХЛ не могут ездить на Евротуры. С тренерами мы общаемся, но тот же Брагин постоянно на льду находится, видит всех кандидатов, работает больше 60 матчей в году. Он не где-то там за границей, видит всё своими глазами. Что касается хоккеистов, которые приезжают с удовольствием, то это наше личное отношение со всеми, мы поддерживаем постоянную связь.



— Возможно ли, например, договориться с Майком Бэбкоком, чтобы он был консультантом сборной России?

— В вашем вопросе есть логика. Мы сейчас как раз обсуждали эту ситуацию: овертайм в четвертьфинале и вообще наши проигрыши Канаде. Да, овертайм — это их конёк, потому что у них есть катание и мастерство. Их с детства обучают сохранять шайбу. У нас тоже есть такие игроки. Получается такая ситуация, что наши тренеры и хоккеисты ничем не хуже канадцев. Но канадский тренер Галлан работал в НХЛ всю свою карьеру, был в таких стрессовых ситуациях.

«С Панариным мы в постоянном контакте. Олимпиаду будем обсуждать, когда получим информацию от НХЛ»

— Олимпиада — турнир по правилам НХЛ, с маленькой площадкой…

— Мы бы очень хотели и прошедший чемпионат мира играть на маленькой площадке, потому что мы весь сезон на ней играли.



— По сути, это будет китайский Кубок мира, все звёзды приедут.

— Мы ещё должны получить об этом официальную информацию. Ждём подтверждения. Официально могут объявить только НХЛ и МОК. Когда это произойдёт, мы сядем с тренерским штабом обсуждать все нюансы.

— Как решать большую проблему с центрфорвардами? Понятно, что есть Морозов, который стал шестым по вбрасываниям на всём ЧМ, но…

— Вот мы снова приходим к этому моменту. Морозов проиграл то вбрасывание в овертайме, когда нам забили, и он должен был смениться на Воронкова, но не сменился. Что касается дефицита центров, то мы наигрываем их. Воронков, Карнаухов, Каменев… Наигрывали тех, кого могли. Давайте дождёмся информации от НХЛ. Но у нас есть понимание, кто может поехать на Олимпиаду в любом случае.

— Панарин не хочет приезжать в сборную из-за своих заморочек? Или у вас есть с ним контакт?

— После такого тяжёлого сезона он решил, что ему лучше отдохнуть. И мы отнеслись к этому с пониманием.

— Олимпиаду он держит в уме?

— Олимпиаду будем обсуждать, когда получим информацию от НХЛ, опять-таки. А так мы с Артемием в постоянном контакте.

— Гусев точно поедет на ОИ?

— Мы надеемся, что он будет здоров. Это человек, который забил две шайбы в финале Пхёнчхана, набрал в том матче четыре очка. Конечно, будем с ним разговаривать. Не думаю, что у него какая-то депрессия в НХЛ. Может, просто не нашёл своего тренера.

— Дмитрий Юдин не попал в сборную из-за того, что не подписал контракт со СКА?

— Это сплетни, тяжело их комментировать. Юдин в системе СКА долго играл, и мы обсуждали с «Ак Барсом», не с ним, его будущее. На чемпионате мира Дмитрий не сыграл исключительно из-за высокой конкуренции в линии обороны.

«Розенбаум ничего такого не написал. Сказал о медвежьей услуге хоккеистам, только в этом смысл»

— Поражение от Канады — самое болезненное в карьере?

— Самое болезненное всегда последнее поражение. Конечно, мы не рассчитывали на такой результат. Всё решили нюансы. Мы вели 1:0, хотели довести до победы, но…

— Как реагируете на оценку в СМИ, где пишут, что это провал и стыд?

— Знаете, стыдно проигрывать. Лучше выигрывать.

— Зачем вы лайкнули резонансный пост Розенбаума?

— Он ничего такого не написал. Да, сказал, что оказали медвежью услугу, что Канада — это не Уганда. В этом только смысл был. Медвежья услуга для игроков. Понимаете, когда хоккеист сидит в «пузыре», это уже атмосфера необычная, а тут ещё поток новостей идёт — мы же телефоны не отбираем у игроков. Когда пресса пишет, что это не Канада, и что проиграть ей будет позорно, это влияет на игроков. Они всё равно всё читают. Это у сборной СССР не было телефонов, никто не мог извне повлиять на команду, были только внутренние собрания. У нас есть правило, что в день матча хоккеисты не пользуются телефонами. Но это единственная форма связи с семьёй, с друзьями, и неправильно лишать её на постоянной основе.



Вот много говорят сейчас про тренерский штаб, про слабых помощников. А вы у игроков спросите! Вот приехал Орлов с НХЛ, у него спросите, как Лавиолетт в «Вашингтоне» собрания проводит, и как это происходит у нас. Он не политкорректно скажет, а честно.

— Но когда Слепышев говорит, что не было никаких схем на овертайм «3 на 3», то это странно.

— Была установка на этот формат — держать шайбу и бросать только тогда, когда есть стопроцентный момент. В ЦСКА так они играют, да и все команды.

— Получается, что с Канадой мы увидели неисполнение установки, тот же Слепышев и Тарасенко бросали из неочевидных позиций?