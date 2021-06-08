«Знаете, стыдно проигрывать». Первое интервью Ротенберга после поражения России на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира-2022

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
тв
5.06ЗавершенСША2Канада4
1/2 финала
тв
5.06ЗавершенФинляндия2Германия1
Матч за 3-е место
тв
6.06ЗавершенСША6Германия1
Финал
тв
6.06ЗавершенОвертаймФинляндия2Канада3
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Знаете, стыдно проигрывать». Первое интервью Ротенберга после поражения России на ЧМ

Глава штаба национальной команды — о причинах вылета сборной в четвертьфинале.

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Источник: https://fhr.ru

8 июня в Москве перед церемонией закрытия сезона состоялось заседание Совета директоров КХЛ, после которого на вопросы журналистов ответил вице-президент ФХР и СКА, глава штаба сборной России Роман Ротенберг. Главной темой разговора функционера с прессой стало поражение нашей команды от Канады и вылет в четвертьфинале на прошедшем в Риге чемпионате мира.

«Российские игроки и тренеры ничем не хуже канадцев»

— На чемпионате мира мы собрали лучших игроков из возможных. У нас играли, например, все защитники из топовых клубов НХЛ.

— Но в сборной не было, например, лучшего бомбардира СКА Владимира Ткачёва.

— Мы работали с ним весь сезон, общались. Этот вопрос, конечно, можно обсуждать. Но если мы смотрим на формирование команды, то все эти игроки были в сборной во время сезона. Тот же Ткачёв был на Кубке Первого канала, на виду у тренера в СКА и сборной.

Нам очень не хватало Мамина, мы на него рассчитывали. Он закрывал меньшинство с Карнауховым вместе. У меня перед глазами матч со шведами с Кубка Первого канала, где как раз Мамин сыграл больше всех в овертайме. Такого игрока нам и не хватило, он был травмирован.

— В сборной России отличная кадровая работа, все приезжают в неё по первому зову. Как усилить тренерский штаб перед Олимпиадой?

— Мы это обсуждали, да. Весь сезон тренерский штаб работал в этом составе, кто-то ездил на Евротуры, кто-то оставался в клубе. Ещё раз: главные тренеры других клубов КХЛ не могут ездить на Евротуры. С тренерами мы общаемся, но тот же Брагин постоянно на льду находится, видит всех кандидатов, работает больше 60 матчей в году. Он не где-то там за границей, видит всё своими глазами. Что касается хоккеистов, которые приезжают с удовольствием, то это наше личное отношение со всеми, мы поддерживаем постоянную связь.

— Возможно ли, например, договориться с Майком Бэбкоком, чтобы он был консультантом сборной России?

— В вашем вопросе есть логика. Мы сейчас как раз обсуждали эту ситуацию: овертайм в четвертьфинале и вообще наши проигрыши Канаде. Да, овертайм — это их конёк, потому что у них есть катание и мастерство. Их с детства обучают сохранять шайбу. У нас тоже есть такие игроки. Получается такая ситуация, что наши тренеры и хоккеисты ничем не хуже канадцев. Но канадский тренер Галлан работал в НХЛ всю свою карьеру, был в таких стрессовых ситуациях.

«С Панариным мы в постоянном контакте. Олимпиаду будем обсуждать, когда получим информацию от НХЛ»

— Олимпиада — турнир по правилам НХЛ, с маленькой площадкой…

— Мы бы очень хотели и прошедший чемпионат мира играть на маленькой площадке, потому что мы весь сезон на ней играли.

— По сути, это будет китайский Кубок мира, все звёзды приедут.

— Мы ещё должны получить об этом официальную информацию. Ждём подтверждения. Официально могут объявить только НХЛ и МОК. Когда это произойдёт, мы сядем с тренерским штабом обсуждать все нюансы.

— Как решать большую проблему с центрфорвардами? Понятно, что есть Морозов, который стал шестым по вбрасываниям на всём ЧМ, но…

— Вот мы снова приходим к этому моменту. Морозов проиграл то вбрасывание в овертайме, когда нам забили, и он должен был смениться на Воронкова, но не сменился. Что касается дефицита центров, то мы наигрываем их. Воронков, Карнаухов, Каменев… Наигрывали тех, кого могли. Давайте дождёмся информации от НХЛ. Но у нас есть понимание, кто может поехать на Олимпиаду в любом случае.

— Панарин не хочет приезжать в сборную из-за своих заморочек? Или у вас есть с ним контакт?

— После такого тяжёлого сезона он решил, что ему лучше отдохнуть. И мы отнеслись к этому с пониманием.

— Олимпиаду он держит в уме?

— Олимпиаду будем обсуждать, когда получим информацию от НХЛ, опять-таки. А так мы с Артемием в постоянном контакте.

— Гусев точно поедет на ОИ?

— Мы надеемся, что он будет здоров. Это человек, который забил две шайбы в финале Пхёнчхана, набрал в том матче четыре очка. Конечно, будем с ним разговаривать. Не думаю, что у него какая-то депрессия в НХЛ. Может, просто не нашёл своего тренера.

— Дмитрий Юдин не попал в сборную из-за того, что не подписал контракт со СКА?

— Это сплетни, тяжело их комментировать. Юдин в системе СКА долго играл, и мы обсуждали с «Ак Барсом», не с ним, его будущее. На чемпионате мира Дмитрий не сыграл исключительно из-за высокой конкуренции в линии обороны.

«Розенбаум ничего такого не написал. Сказал о медвежьей услуге хоккеистам, только в этом смысл»

— Поражение от Канады — самое болезненное в карьере?

— Самое болезненное всегда последнее поражение. Конечно, мы не рассчитывали на такой результат. Всё решили нюансы. Мы вели 1:0, хотели довести до победы, но…

— Как реагируете на оценку в СМИ, где пишут, что это провал и стыд?

— Знаете, стыдно проигрывать. Лучше выигрывать.

— Зачем вы лайкнули резонансный пост Розенбаума?

— Он ничего такого не написал. Да, сказал, что оказали медвежью услугу, что Канада — это не Уганда. В этом только смысл был. Медвежья услуга для игроков. Понимаете, когда хоккеист сидит в «пузыре», это уже атмосфера необычная, а тут ещё поток новостей идёт — мы же телефоны не отбираем у игроков. Когда пресса пишет, что это не Канада, и что проиграть ей будет позорно, это влияет на игроков. Они всё равно всё читают. Это у сборной СССР не было телефонов, никто не мог извне повлиять на команду, были только внутренние собрания. У нас есть правило, что в день матча хоккеисты не пользуются телефонами. Но это единственная форма связи с семьёй, с друзьями, и неправильно лишать её на постоянной основе.

Вот много говорят сейчас про тренерский штаб, про слабых помощников. А вы у игроков спросите! Вот приехал Орлов с НХЛ, у него спросите, как Лавиолетт в «Вашингтоне» собрания проводит, и как это происходит у нас. Он не политкорректно скажет, а честно.

— Но когда Слепышев говорит, что не было никаких схем на овертайм «3 на 3», то это странно.

— Была установка на этот формат — держать шайбу и бросать только тогда, когда есть стопроцентный момент. В ЦСКА так они играют, да и все команды.

— Получается, что с Канадой мы увидели неисполнение установки, тот же Слепышев и Тарасенко бросали из неочевидных позиций?

— Правильно, так и есть. Это уже решение игроков, они его принимали сами. В овертайме всё было ровно наоборот тому, как говорили тренеры: не держали шайбу, бросали по воротам, контроль был у Канады. Но если мы говорим про пропущенный гол, то это индивидуальная ошибка. Должны были играть каждый с каждым, тренеры точно не говорили хоккеистам не возвращаться в оборону. Все вернулись, но не разобрали соперников.

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