Дацюк: Без зрителей чемпионат мира — не чемпионат мира, а просто турнир какой-то

«Я не смотрел чемпионат мира. Он был без зрителей, а мы играем ради болельщиков. Когда их нет — для меня скучно. Я не считаю это за чемпионат. Просто турнир какой-то. Когда тебе кричат “Россия!” готов бежать с любой травмой», — передает слова Дацюка корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира-2021 в Латвии действовали ограничения на посещение матчей, связанные с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. Так с трибун за матчем могли наблюдать лишь те лица, сертификат которых мог подтвердить, что человек был вакцинирован от COVID-19, и прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации или же 22−90 дней после получения первой дозы препарата.