Дацюк: Без зрителей чемпионат мира — не чемпионат мира, а просто турнир какой-то
Бывший игрок сборной России Павел Дацюк негативно высказался о проведении чемпионата мира без зрителей.
Бывший игрок сборной России Павел Дацюк негативно высказался о проведении чемпионата мира без зрителей.
«Я не смотрел чемпионат мира. Он был без зрителей, а мы играем ради болельщиков. Когда их нет — для меня скучно. Я не считаю это за чемпионат. Просто турнир
Напомним, что на прошедшем чемпионате мира-2021 в Латвии действовали ограничения на посещение матчей, связанные с эпидемиологической ситуацией
Победу на ЧМ-2021 одержала сборная Канады, переиграв в финале команду Финляндии в овертайме (3:2).