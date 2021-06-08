«Побеждать Канаду мешает трусливый хоккей в КХЛ. Но к Олимпиаде можно всё исправить»

Один из самых опытных и харизматичных тренеров России Андрей Назаров рассуждает об уроках чемпионата мира и о том, как отечественному хоккею готовиться к предстоящей Олимпиаде.

— Сначала хотел бы предостеречь наше спортивное сообщество от самобичевания и паникёрства. Ни в коем случае нельзя рубить сплеча и ломать то, что у российского хоккея уже есть. Иначе можем полететь в пропасть. Итоги чемпионата мира — никакая не катастрофа. У национальной сборной прекрасные игроки, большой командный и управленческий потенциал. Есть стратегия подготовки к Олимпиаде и реальные шаги вперёд. В Риге бесценный международный опыт получили 17 дебютантов ЧМ, многие из них вышли на новый уровень готовности к Играм. Например, центральные нападающие, которых сегодня в кадровой обойме сборной не так уж много.

О сильных сторонах нашего хоккея могу говорить долго. Их надо ценить, беречь — и ни в коем случае не отказываться от них. Не верьте тем, кто кричит «всё пропало». Намного полезнее понять недочёты, которые вскрылись на мировом первенстве. И начать работу по их исправлению — чем скорее, тем лучше.

— Какие проблемы проявились в Риге?

— Как я уже сказал, с мастерством и патриотизмом у русских парней проблем нет. К комплектованию вопросов тоже нет. А вот аспект управления игрой оказался небезупречным. Мне как профессионалу виден такой тонкий нюанс, как недостаток стрессоустойчивости. У российских тренеров не все гладко с управлением командой в стрессовых ситуациях.

Причем этот недочет наблюдается у отечественной тренерской школы в целом. Мы прекрасно помним, как в кризисной обстановке проигрывала сборная Быкова-Захаркина. И сборная Билялетдинова. И сборная Знарка. Ведь неслучайно, когда на длинной дистанции Россия способна опережать всех. А в матчах на вылет начинаются проблемы. Вспомните: чуть ли не на каждом крупном турнире наша команда выходит в плей-офф с первого места в группе. Значит, командный потенциал и уровень подготовки соответствуют самым высоким требованиям. А потом случаются осечки…

Очевидно, что прибавлять надо всем нам. Хоккейная Россия умеет готовить своих игроков по прорывным, передовым методикам — чтобы на выходе они были мастерами без слабых мест. Сейчас встает другая актуальная задача. Тренировать тренеров — повышая их способность работать в стрессовых условиях.

Чтобы они были способны работать так, как наставник канадцев Галлан. Мужик начал ЧМ с трёх поражений, но всё выдержал, выгреб из кризиса и даже выиграл титул. Молодец. Хотя если бы в Канаде было столько же любителей лить грязь на свою сборную и стрелять ей в спину, его могли бы отправить в отставку прямо во время мирового первенства.

«Пока КХЛ не перейдёт на зрелищный современный стиль — прибавлять не будут ни игроки, ни тренеры»

— Как повышать стрессоустойчивость русской тренерской школы?

— Как и любой сложный процесс, такое развитие должно обеспечиваться с самых разных сторон.

Например, фактор помощников. Они обязаны быть не слабее главного тренера — как минимум в плане энергетики. Чтобы дать мощную эмоциональную подпитку в самый нужный момент. Пока главный тренер думает, кого выпустить на лёд при скользком счёте, помощник должен отработать на скамейке. Кого-то разбудить и поднять в бой, кого-то, наоборот, успокоить. Или указать главному на какую-то ошибку, предложить, как её исправить. Иными словами, надо делить участки работы и каждому идеально отрабатывать свой фронт. Классический уже пример — Хичкок в штабе олимпийской сборной Канады. Когда другие специалисты рисовали схемы или тасовали тройки, он брал на себя психологическую подпитку команды. Игроки подзаряжались от этого вулкана эмоций.

Но и это не самое главное. Стрессоустойчивость надо отрабатывать, постоянно тренировать. Точно так же как игру в большинстве или варианты входа в чужую зону. Ключевое слово — постоянно. Эффективно отрабатывать этот компонент тренерского мастерства можно только в чемпионате КХЛ. И для этого потребуется изменить сам стиль игры в нашем чемпионате. Сделать его активным и, скажу так, настоящим. Нашу лигу называют «стоячей», и спорить с таким огорчающим эпитетом трудно. Пора искоренять игру по системе «один впереди — четыре сзади». Отказываться от трусливой оборонительной тактики. Причем глобально. На уровне всех команд.

— Почему именно этот аспект самый важный?

— Всё просто. Тренерская стрессоустойчивость зарождается именно в быстрой игре. Вспомните, как добиваются результата многие команды КХЛ. Четверо при первой потере шайбы бегут назад, скоростей нет, прессинга тоже, счёт 1:0, в игре на удержание хоккеисты 30 раз ловят шайбу на себя, вратарь подтаскивает. Удержали, отбились — все молодцы. Но такой хоккей вообще не требует от тренера навыков кризис-менеджмента. Как научились отбрасываться на предсезонке, так весь год и действуем. Такие победы позволяют отчитываться перед руководством, но никого и никак не развивают.

Лига не только теряет зрелищность. Лига теряет скорость мысли. Тренеры привыкают думать и командовать на тех же медленных скоростях, на каких бодаются на льду игроки. Грубо говоря, что тут трудного — стоишь и смотришь, как подопечные ложатся под шайбу.

А зрелищный хоккей, наоборот, выжигает любые признаки застоя в умах. Обе команды бегают, носятся, постоянно создают друг другу проблемы и ломают предыгровой план. В такой обстановке и хоккеисты, и тренеры привыкают работать в более быстром темпе.

— В том темпе, который неотъемлем от топ-турниров вроде Олимпиады и чемпионата мира?

— Вот именно. Посмотрите, что получается на международной арене. Привыкшие к скоростям КХЛ игроки и тренеры попадают в сборную. Европейцев мы ещё обыгрываем, потому что у них примерно те же реалии. А потом выходим на США или Канаду, которые активны и в атаке, и в защите. И очень часто видим, что наши к такому стилю просто не готовы. Эта проблема не в Риге проявилась.

Я сталкивался с ней еще 10 лет назад, когда работал в штабе Быкова-Захаркина. Уже тогда национальной команде вредила популярная в КХЛ тактика «лишь бы выиграть, и неважно как».

Вывод один — надо учиться. Быстрее реагировать, быстрее думать. Если мы чего-то не умеем — это же не значит, что надо паниковать и ломать то, что уже выстроено. Это значит, что надо подтягивать и укреплять там, где тонко. Пора культивировать активный хоккей на уровне чемпионата. За это нам вся хоккейная страна спасибо скажет. Потому что и КХЛ тогда будет намного зрелищнее.

НХЛ никогда не стеснялась брать у нашей хоккейной школы лучшее. Вот и нам не надо бояться делать то же самое. Ничего не придумывайте. Я устал ругаться с сообществом по отдельным профессиональным моментам. Ещё 15 лет назад, когда вернулся из Северной Америки, я первым сказал — давайте уменьшим площадки. Просто поднимите те мои интервью — и вспомните, как на Назарова накинулись. Как на врага народа. «Как ты смеешь такое предлагать, это наши традиции». А я призывал и продолжаю: уменьшайте каток до канадских размеров. Чтобы у игроков был минимум времени на раздумье! Тогда хоккеисты на льду будут думать быстрее. А вслед за ними — и тренеры.

А мы, наблюдая за важными международными матчами, не будем удивляться, почему наши не готовы мыслить быстрее, чем канадцы.

«Противник уже начал готовиться к Олимпиаде. У России нет времени на внутренние разборки»

— Вы называете именно системный подход — на стыке теории управления и профессиональных нюансов собственно тренерской работы.

— И уже предвижу, как обитатели интернета в комментариях начнут писать: «Если ты такой умный, почему так долго без работы?». Отвечаю всем поклонникам Андрея Назарова — не по хоккейным причинам. Но не скучайте. Надеюсь, скоро вы снова увидите меня в деле (смеётся).

А если честно, я не пытаюсь научить кого-то тренировать или выглядеть как тот филин из анекдота про стратегию. Я опираюсь на свой личный пример. Когда молодой-озорной тренер Назаров начинал с «Трактором», у нас был очень зрелищный, активный и интересный хоккей. Такие парни как Скачков, Глинкин, Попов, Пиганович солировали в той команде, и именно на тот период пришлись их лучшие сезоны с точки зрения статистики.

Так кто мешает развязать руки тренерам и сейчас? Руководители клубов должны понять, что большой хоккей существует на государственные деньги. А интересы России как хоккейной державы требуют, чтобы все команды играли в зрелищный активный хоккей. Чтобы все играли в одном стиле. Современном, атакующем, быстром. И топ-клубы лиги, и середнячки, и национальная сборная. Тогда будет проще добиваться успехов на Олимпиадах и на чемпионатах мира.

Руководители нашего хоккея должны подумать, как внедрить это полезное единообразие. Хватит нам портить внутренний чемпионат тактикой «один впереди — четыре сзади». Хоккеист, годами играющий в откат, не может приехать в сборную и за две недели переучиться в суперкреативного бомбардира.

Пора объединить усилия и поработать на главную цель. Впереди Олимпиада. Позади чемпионат мира, главный урок которого в том, что на внутрироссийском уровне пора поощрять тех, кто проповедует активный хоккей. А тех, кто привык к откатным тактикам — заставлять меняться, принуждать к жизни в новых условиях.

И промедление в этих вопросах недопустимо. Противники уже начали готовиться к Олимпиаде по всем фронтам — и Россия тоже не должна брать пауз на раздумье.

— «По всем фронтам» — это не только по хоккейным?

— Вот именно. Почитайте новости. Конгресс США призвал МОК отобрать у китайцев зимнюю Олимпиаду. Пекину ставят в вину уйгурский вопрос. То есть Россию накануне сочинских Игр пытались обвинить в ущемлении извращенцев и прочих секс-меньшинств, а в случае с Китаем разыгрывают карту других меньшинств — национальных. А если это в итоге обернется отказом НХЛ от поездки на Игры? Нам придется комплектоваться только хоккеистами своей лиги. Тогда вопрос большой тактической реформы в КХЛ станет и вовсе сверхактуальным.

И не надо думать, что политика не имеет отношения к хоккею. Самое прямое отношение! Еще раз, на свежую голову пересмотрел нашу последнюю игру с Канадой. И уже без болельшицких эмоций, как профессионал, могу сказать — судейство там было не просто сомнительное, а отвратительное. Канадцам прощали любые нарушения, судьи поощряли мелкий фол и игру против русских технарей «на грани». При более справедливом арбитраже мы бы получили 6−7 попыток большинства. И еще неизвестно, каким оказался бы итог всего мирового первенства.

— По судейству всегда есть вопросы.

— Как можно было ставить на наш четвертьфинал шведскую бригаду? Понятно, что они были настроены мстить России за позорный вылет своей сборной. А посмотрите, как сработали лайнсмены из еще одной «дружественной» страны — Чехии. Когда наши ребята давали отпор канадским грубиянам, линейные арбитры были готовы вмешаться в стычку на стороне «кленовых листьев». Помните, как они набросились на Слепышева и оттаскивали его от обиженных соперников? Чехам, видимо, весь матч мерещилось, что в российских свитерах на лед выходили Петров и Боширов, и стремились ребята не к канадским воротам, а к очередному складу боеприпасов.

И это при действующем президенте Рене Фазеле. Когда он уйдет, неизвестно, каким будет отношение руководства международной федерации к нашей сборной. Не исключено, что арбитраж рижского четвертьфинала покажется цветочками. Судить Россию на Олимпиаде могут еще хуже. И выход у нашей национальной команды будет один — отвечать игрой. Быть сильнее во всех аспектах. Тактических, скоростных, игровых, тренерских.

А чтобы быть сильнее, надо готовиться. Уже сейчас. Противник уже начал «пристрелку» к Олимпиаде, и у России просто нет времени на раздумья. Что тут спорить — делать надо. Внедрять в КХЛ активный современный хоккей, готовить для сборной хоккеистов и тренеров, работать в едином стиле и ради единой цели. Всей страной.