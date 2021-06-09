Новый главный тренер сборной Беларуси Вудкрофт дал первое интервью после назначения

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«Я восхищён и очень горд возможностью возглавить национальную команду Беларуси. Конечно, это большой вызов, но я готов засучить рукава и усердно работать для того, чтобы подготовить сборную к предстоящей олимпийской квалификации в конце августа.



Конечно, я смотрел матчи сборной Беларуси на чемпионате мира. Все заметили, что сейчас она проходит процесс трансформации, появляются молодые игроки, которые в скором времени будут вести команду за собой. Независимо от результата, прошедший чемпионат мира станет бесценным опытом для молодых игроков, для дебютантов сборной.

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Нам нужно вынести позитив из этого опыта, чтобы дальше продолжать учиться, развиваться и побеждать вместе на другом большом турнире, который нас ждёт в конце августа. Да, времени на подготовку маловато, но, надеюсь, наши игроки усвоят уроки чемпионата мира быстро, ведь на кону — единственная путёвка на Олимпийские игры.

Не скажу, что меня кто-то сильно удивил, ведь со всеми игроками сборной я так или иначе был знаком по прошлым сезонам. Однако некоторые хоккеисты превзошли мои ожидания на этом турнире. Во-первых, это Егор Шарангович. Даже на мировой арене он показал, что имеет навык изменить игру в один момент, он продолжает прогрессировать. Егор также комфортно чувствует себя в качестве лидера команды.

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Время от времени на площадке доминировал и Алексей Протас. Создавал хорошие атаки, но в то же время показывал зрелую оборонительную игру, что определённо является шагом вперёд в развитии не только Протаса, но и всей программы национальных сборных.

На очень солидном уровне провёл свой дебютный чемпионат мира Владислав Ерёменко. Он продемонстрировал умение играть с шайбой умно, принимал хорошие решения в передачах, также создавал атаки и хорошо оборонялся в своей зоне. К слову, над этим элементом нашей сборной необходимо хорошенько поработать, если мы хотим добиться успеха в августе.