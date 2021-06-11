Брагин рассказал, в чем ошибся тренерский штаб на чемпионате мира

Брагин провел первый сезон на посту главного тренера национальной команды. На чемпионате мира российская сборная дошла до четвертьфинала, где в овертайме уступила команде Канады (1:2). Канадцы в итоге стали победителями турнира.

«Что касается ошибок тренерского штаба, то они, конечно, были. Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество, — сказал Брагин. — Еще одна ошибка — сочетание игроков на овертайм. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы».

На турнире в Риге Брагину помогали Альберт Лещев, Александр Титов, Константин Шафранов, Александр Трошин, Юрий Жданов, Артем Нехороших и Хасан Саид.

31 фотография 31 фотография 31 фотография Канадцы отправили сборную России домой

«Штаб сборной неоднократно сталкивался с ситуациями, когда тренер, работающий в клубе КХЛ, не имеет возможности приехать в сборную на этапы Евротура из-за высокой загруженности в клубе. В связи с этим по ходу сезона штаб сборной привлекал тренеров, которые могли принести максимальную пользу команде. Одним из моих помощников стал Альберт Лещев. Он также возглавлял юниорскую сборную до 18 лет с которой завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира. Он отвечал за атакующие действия команды. Отметим, что сборная России — в лидерах по голам за игру среди участников чемпионата мира», — добавил специалист.

Сборная России под руководством Лещева уступила команде Канады в финале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, который прошел в мае в США.

«Тренер Александр Титов отвечал за действия в обороне, работу с защитниками и меньшинство. Сборная России по среднему показателю пропустила меньше всех на турнире в Риге. Также стоит отметить, что на этапах Евротура мы не пропустили ни одного гола в меньшинстве. Лещев и Титов входили в состав штаба национальной сборной на протяжении всего сезона. Главный показатель, который отражает их качество работы до ЧМ — победа в Евротуре, в котором команда одержала рекордные 10 выигрышей кряду», — сказал Брагин.