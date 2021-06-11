Брагин рассказал, в чем ошибся тренерский штаб на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до чемпионата мира-2022

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
тв
5.06ЗавершенСША2Канада4
1/2 финала
тв
5.06ЗавершенФинляндия2Германия1
Матч за 3-е место
тв
6.06ЗавершенСША6Германия1
Финал
тв
6.06ЗавершенОвертаймФинляндия2Канада3
Таблицы
Все таблицы
Группа A
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Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
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Словакия
712
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Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
01:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брагин рассказал, в чем ошибся тренерский штаб на чемпионате мира

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил РИА Новости, что одной из ошибок тренерского штаба на чемпионате мира в Риге были сочетания игроков на овертайм матча четвертьфинала с командой Канады.

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Источник: Спорт РИА Новости

Брагин провел первый сезон на посту главного тренера национальной команды. На чемпионате мира российская сборная дошла до четвертьфинала, где в овертайме уступила команде Канады (1:2). Канадцы в итоге стали победителями турнира.

«Что касается ошибок тренерского штаба, то они, конечно, были. Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество, — сказал Брагин. — Еще одна ошибка — сочетание игроков на овертайм. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы».

На турнире в Риге Брагину помогали Альберт Лещев, Александр Титов, Константин Шафранов, Александр Трошин, Юрий Жданов, Артем Нехороших и Хасан Саид.

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Канадцы отправили сборную России домой

«Штаб сборной неоднократно сталкивался с ситуациями, когда тренер, работающий в клубе КХЛ, не имеет возможности приехать в сборную на этапы Евротура из-за высокой загруженности в клубе. В связи с этим по ходу сезона штаб сборной привлекал тренеров, которые могли принести максимальную пользу команде. Одним из моих помощников стал Альберт Лещев. Он также возглавлял юниорскую сборную до 18 лет с которой завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира. Он отвечал за атакующие действия команды. Отметим, что сборная России — в лидерах по голам за игру среди участников чемпионата мира», — добавил специалист.

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Сборная России под руководством Лещева уступила команде Канады в финале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, который прошел в мае в США.

«Тренер Александр Титов отвечал за действия в обороне, работу с защитниками и меньшинство. Сборная России по среднему показателю пропустила меньше всех на турнире в Риге. Также стоит отметить, что на этапах Евротура мы не пропустили ни одного гола в меньшинстве. Лещев и Титов входили в состав штаба национальной сборной на протяжении всего сезона. Главный показатель, который отражает их качество работы до ЧМ — победа в Евротуре, в котором команда одержала рекордные 10 выигрышей кряду», — сказал Брагин.

«Константин Шафранов присоединился к сборной после окончания плей-офф КХЛ. В омском “Авангарде” он отвечал за работу с нападающими и большинство. При нем клуб продемонстрировал лучшие показатели большинства в сезоне. Поэтому было принято решение усилить штаб сборной для улучшения качества игры в большинстве, — продолжил тренер. — Большую работу провели тренеры по ОФП: Александр Трошин, Юрий Жданов, Артем Нехороших и Хасан Саид. Их работа помогла подвести команду сначала к общему знаменателю, а затем подготовить физически к турниру. Кроме работы в общей группе, тренеры занимались индивидуально с каждым игроком. В том числе — с травмированными, которых удавалось держать в форме, пока они не могли заниматься на льду и играть».

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История чемпионатов мира
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Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швейцария
Швейцария
1961
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
СССР
СССР
1965
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
1970
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
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