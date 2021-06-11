Брагин рассказал, в чем ошибся тренерский штаб на чемпионате мира

Брагин провел первый сезон на посту главного тренера национальной команды. На чемпионате мира российская сборная дошла до четвертьфинала, где в овертайме уступила команде Канады (1:2). Канадцы в итоге стали победителями турнира.
«Что касается ошибок тренерского штаба, то они, конечно, были. Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество, — сказал Брагин. — Еще одна ошибка — сочетание игроков на овертайм. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы».
На турнире в Риге Брагину помогали Альберт Лещев, Александр Титов, Константин Шафранов, Александр Трошин, Юрий Жданов, Артем Нехороших и Хасан Саид.
«Штаб сборной неоднократно сталкивался с ситуациями, когда тренер, работающий в клубе КХЛ, не имеет возможности приехать в сборную на этапы Евротура из-за высокой загруженности в клубе. В связи с этим по ходу сезона штаб сборной привлекал тренеров, которые могли принести максимальную пользу команде. Одним из моих помощников стал Альберт Лещев. Он также возглавлял юниорскую сборную до 18 лет с которой завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира. Он отвечал за атакующие действия команды. Отметим, что сборная России — в лидерах по голам за игру среди участников чемпионата мира», — добавил специалист.
Сборная России под руководством Лещева уступила команде Канады в финале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, который прошел в мае в США.
«Тренер Александр Титов отвечал за действия в обороне, работу с защитниками и меньшинство. Сборная России по среднему показателю пропустила меньше всех на турнире в Риге. Также стоит отметить, что на этапах Евротура мы не пропустили ни одного гола в меньшинстве. Лещев и Титов входили в состав штаба национальной сборной на протяжении всего сезона. Главный показатель, который отражает их качество работы до ЧМ — победа в Евротуре, в котором команда одержала рекордные 10 выигрышей кряду», — сказал Брагин.
«Константин Шафранов присоединился к сборной после окончания плей-офф КХЛ. В омском “Авангарде” он отвечал за работу с нападающими и большинство. При нем клуб продемонстрировал лучшие показатели большинства в сезоне. Поэтому было принято решение усилить штаб сборной для улучшения качества игры в большинстве, — продолжил тренер. — Большую работу провели тренеры по ОФП: Александр Трошин, Юрий Жданов, Артем Нехороших и Хасан Саид. Их работа помогла подвести команду сначала к общему знаменателю, а затем подготовить физически к турниру. Кроме работы в общей группе, тренеры занимались индивидуально с каждым игроком. В том числе — с травмированными, которых удавалось держать в форме, пока они не могли заниматься на льду и играть».