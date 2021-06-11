Наставник сборной России Брагин назвал тренерские ошибки в матче с Канадой на ЧМ-2021

«Что касается ошибок тренерского штаба, то они, конечно, были. Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество. Ещё одна ошибка — сочетание игроков на овертайм. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».