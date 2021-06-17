Юкка Ялонен продлил контракт со сборной Финляндии
Юкка Ялонен продолжит тренировать сборную Финляндии по хоккею.
Юкка Ялонен продолжит тренировать сборную Финляндии по хоккею.
Специалист подписал новый контракт сроком до 2023 года, сообщает Международная федерация хоккея (ИИХФ) в «Твиттере».
Напомним, в 2022 году в Финляндии пройдёт чемпионат мира. Кроме того, в следующем году состоятся Олимпийские игры в Пекине.
На чемпионате мира — 2021, который проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, сборная Финляндии заняла второе место, уступив в финале Канаде в овертайме. На чемпионате мира — 2019 Финляндия под руководством Ялонена одержала победу.
Ялонен возглавляет сборную Финляндии с 2018 года. Ранее он работал в финских ХПК, «Йокерите» и петербургском СКА. Также специалист возглавлял национальную сборную Финляндии с 2008 по 2013 год и с 2015 по 2016-й — молодёжную сборную своей страны.