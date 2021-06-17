Юкка Ялонен продлил контракт со сборной Финляндии

Специалист подписал новый контракт сроком до 2023 года, сообщает Международная федерация хоккея (ИИХФ) в «Твиттере».

Напомним, в 2022 году в Финляндии пройдёт чемпионат мира. Кроме того, в следующем году состоятся Олимпийские игры в Пекине.

На чемпионате мира — 2021, который проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, сборная Финляндии заняла второе место, уступив в финале Канаде в овертайме. На чемпионате мира — 2019 Финляндия под руководством Ялонена одержала победу.