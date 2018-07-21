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10:17 (мск), источник: ТАСС

Трамп призвал дисквалифицировать игроков НФЛ за неуважение к национальным символам США

ТАСС, 21 июля. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) дисквалифицировать игроков за то, что они встают на одно колено во время исполнения национального гимна перед матчами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

В мае НФЛ запретила футболистам вставать на одно колено во время исполнения гимна США. Профсоюз игроков не согласился с этим решением, в четверг руководство лиги и ассоциация игроков заявили о том, что дискуссии по этому вопросу продолжатся.

«Дискуссии по поводу национального гимна во время игр НФЛ продолжаются, не могу в это поверить! Разве в регламенте не сказано, что игроки должны стоять, положив руку на сердце? Комиссионер лиги должен сказать свое слово: за первое нарушение — дисквалификация на игру, за второе — дисквалификация на сезон или лишение заработной платы!» — написал президент США.

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Американский лидер призывал НФЛ запретить игрокам вставать на одно колено во время исполнения государственного гимна США еще год назад, после того как футболисты подобным образом стали привлекать внимание к проблемам темнокожего населения. Трамп, в свою очередь, заявлял, что это не имеет отношения к расовой проблеме, а является неуважением к стране, флагу и гимну.

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