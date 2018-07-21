Трамп призвал дисквалифицировать игроков НФЛ за неуважение к национальным символам США

Источник: РИА "Новости"

В мае НФЛ запретила футболистам вставать на одно колено во время исполнения гимна США. Профсоюз игроков не согласился с этим решением, в четверг руководство лиги и ассоциация игроков заявили о том, что дискуссии по этому вопросу продолжатся.

«Дискуссии по поводу национального гимна во время игр НФЛ продолжаются, не могу в это поверить! Разве в регламенте не сказано, что игроки должны стоять, положив руку на сердце? Комиссионер лиги должен сказать свое слово: за первое нарушение — дисквалификация на игру, за второе — дисквалификация на сезон или лишение заработной платы!» — написал президент США.