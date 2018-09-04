Акции Nike упали на фоне рекламы со скандальным игроком НФЛ

Источник: AFP 2018

В понедельник Nike запустил рекламную кампанию, посвященную 30-летнему юбилею слогана Just do it («Просто сделай это»). Ее лицом стал Каперник. На рекламном постере изображено лицо спортсмена с подписью: «Верь во что-то. Даже если для этого нужно пожертвовать всем».

Nike подписал контракт с Каперником в 2011 году, но в последние два года компания не использовала спортсмена и его образ в своей рекламе после того, как футболист начал протестовать. Как сообщают СМИ, по соглашению с Nike, у Каперника будет именная линия кроссовок и одежды, а сумма сделки оценивается в миллионы долларов и сравнима с контрактами крупнейших звезд спорта. Также в рекламной кампании Nike участвуют теннисистка Серена Уильямс, баскетболист Леброн Джеймс, скейтбордистка Лэйси Бэйкер и игроки НФЛ Оделл Бекхэм и Шаким Гриффин.

Использование Каперника в данной рекламной кампании уже вызвало громкий отклик в американском обществе. В социальных сетях набрали популярность хэштеги #BoycottNike («Бойкот «Найку») and #JustBurnIt («Просто сожги это»). Множество людей выкладывают в соцсети видео, где они сжигают, рвут и портят кроссовки и другую экипировку фирмы. Многие известные личности раскритиковали Nike и Каперника, в то время как многие выразили свою поддержку.

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад на своей странице в Twitter написал, что, к сожалению, Каперник уже не является игроком НФЛ, несмотря на то, что он один из лучших квотербеков в спорте. Сценаристка и режиссер Ава Дюверней, актеры Зак Брафф и Рассел Кроу, комик Пэттон Освальт поддержали Nike и Каперника. Экс-боец UFC Тим Кеннеди пообещал, что никогда больше не будет покупать и носить вещи данного бренда, актер Джеймс Вудс назвал действия Nike самоубийством бренда, а музыкант в жанре кантри Джон Рич выложил на своей странице в Twitter разрезанные носки Nike.

История скандала

Скандал в американском профессиональном спорте разгорелся в 2016 году, когда квотербек клуба «Сан-Франциско» Колин Каперник перед одной из предсезонных игр отказался стоя слушать национальный гимн США. Свое поведение спортсмен объяснил протестом против действий полиции в отношении темнокожего населения и против социальной и расовой несправедливости. Многие игроки клубов НФЛ стали также выражать свой протест во время гимна, присоединившись к Капернику, болельщики стали массово сжигать джерси квотербека «Сан-Франциско», обвиняя его в неуважение к стране, гимну и ветеранам, при этом в это же время игровой свитер Каперника стал самым продаваемым в официальном интернет-магазине НФЛ, так как множество фанатов поддерживали его в протесте. В конце сезона-2016 у футболиста закончился контракт с «Сан-Франциско» и он стал свободным агентом, но ни одна команда лиги не стала его подписывать.

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В сентябре 2017 года скандал получил новый виток, когда протест во время гимна стали выражать спортсмены из других лиг, в том числе юные спортсмены из старшей школы и колледжей. В октябре президент США Дональд Трамп призвал НФЛ отстранить Каперника на несколько матчей или на целый сезон за то, что он не уважает страну и ее флаг. Также он заявил, что любого игрока, проявившего неуважение к национальному гимну, нужно выгнать с поля и разорвать с ним контракт. Позднее вице-президент США Майк Пенс посетил игру НФЛ, но покинул ее в самом начале, когда несколько футболистов не встали во время гимна.

Ряд крупных корпораций, таких как Nike, Ford, Under Armour, выступили с заявлением в поддержку спортсменов и их права не выражение своей позиции. Одна из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John’s расторгла спонсорский контракт с НФЛ из-за протестов. Каперник в 2017 году был признан «Гражданином года» по версии журнала GQ, а журнал Time включил его в число претендентов на звание «Человек года».

Каперник в октябре прошлого года обвинил НФЛ и владельцев команд в сговоре против него, чтобы лишить его права играть в американский футбол в ответ на его протесты. Он подал жалобу, в августе Арбитражный суд принял дело к рассмотрению. На данный момент Каперник второй сезон продолжает оставаться без контракт с командой НФЛ.