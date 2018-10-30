Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА1
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор4
Спартак1
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
Адмирал0
Хоккей. НХЛ
31.10
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
31.10
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.10
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
31.10
Монреаль Канадиенс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
31.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
31.10
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
31.10
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
31.10
Аризона Койотс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
31.10
Анахайм Дакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
31.10
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
10Дубль Роналду, осечка «Монако» и другие события выходных
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НФЛ проведет четыре матча в Лондоне в сезоне-2019/20

Четыре матча НФЛ в сезоне-2019/20 пройдут в Лондоне, сообщает Sports Illustrated.

Наверх
Источник: AP 2018

Две игры состоятся на «Уэмбли», а еще две — на новом «Уайт Харт Лэйн», домашней арене «Тоттенхэма», которую должны открыть в ближайшее время.

НФЛ проводит матчи в Лондоне с 2007 года. На данный момент в столице Англии сыграно 24 матча главной североамериканской лиги по американскому футболу.

 Неймар следит за "Спартаком"
Лю Хуншэн: "Дали миллион долларов за чемпионство на всех, Каррера забрал себе"
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
UFC не отпускает Хабиба в бокс. Мейвезера зовут в октагон
Мустафина привела россиянок к серебру. Она очень крута
Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал Мадрид»
СМИ: Новый тренер в «Спартаке» появится не раньше понедельника
Приз лучшему игроку примеры могут назвать в чести Месси
Чалов интересен середняку АПЛ: кто его может купить?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь