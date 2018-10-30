НФЛ проведет четыре матча в Лондоне в сезоне-2019/20
Четыре матча НФЛ в сезоне-2019/20 пройдут в Лондоне, сообщает Sports Illustrated.
Четыре матча НФЛ в сезоне-2019/20 пройдут в Лондоне, сообщает Sports Illustrated.
Две игры состоятся на «Уэмбли», а еще две — на новом «Уайт Харт Лэйн», домашней арене «Тоттенхэма», которую должны открыть в ближайшее время.
НФЛ проводит матчи в Лондоне с 2007 года. На данный момент в столице Англии сыграно 24 матча главной североамериканской лиги по американскому футболу.