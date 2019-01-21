Клубы NFL «Лос-Анджелес» и «Нью-Ингленд» сыграют в Супербоуле

Источник: AP 2019

В финале конференции NFC «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан Сэйнтс» со счетом 26:23. «Нью-Ингленд» в финале конференции AFC в овертайме был сильнее «Канзас-Сити Чифс» — 37:31. Впервые в истории НФЛ оба финалиста были определены по итогам овертаймов.

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«Рэмс» являются трехкратными чемпионами NFL и единственной командой, которая становилась чемпионом, представляя три разных города (Кливленд в 1945 году, Лос- Анджелес в 1951 году и Сент-Луис в 1999 году). В Супербоуле, который проводится с сезона-1966, команда сыграет в четвертый раз. «Нью-Ингленд» является пятикратным чемпионом NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2016), еще пять раз клуб играл в финале. «Пэтриотс» третий год подряд будут играть в решающем матче чемпионата NFL.

Финальный матч чемпионата NFL пройдет 3 февраля в Атланте на арене Mercedes-Benz Stadium, вмещающей порядка 71 тыс. зрителей. Город уже дважды принимал у себя Супербоул — в 1994 и 2000 годах.

Предстоящий розыгрыш Супербоула станет 53-м в истории. Финал чемпионата NFL считается главным спортивным событием США. В конце 60-х годов прошлого столетия были улажены разногласия между двумя североамериканскими лигами американского футбола — Национальной (действует с 1920 года) и Американской.

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В итоге они составили две конференции новой лиги, ставшей очень успешным коммерческим проектом — по популярности в США с этой игрой не сравнятся ни баскетбол, ни бейсбол, ни хоккей.