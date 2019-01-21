Клубы NFL «Лос-Анджелес» и «Нью-Ингленд» сыграют в Супербоуле
ТАСС, 21 января. «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» сыграют в Супербоуле — финальной игре за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).
ТАСС, 21 января. «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» сыграют в Супербоуле — финальной игре за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).
В финале конференции NFC «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан Сэйнтс» со счетом 26:23. «Нью-Ингленд» в финале конференции AFC в овертайме был сильнее «Канзас-Сити Чифс» — 37:31. Впервые в истории НФЛ оба финалиста были определены по итогам овертаймов.
«Рэмс» являются трехкратными чемпионами NFL и единственной командой, которая становилась чемпионом, представляя три разных города (Кливленд в 1945 году, Лос- Анджелес в 1951 году и
Финальный матч чемпионата NFL пройдет 3 февраля в Атланте на арене
Предстоящий розыгрыш Супербоула станет 53-м в истории. Финал чемпионата NFL считается главным спортивным событием США. В конце 60-х годов прошлого столетия были улажены разногласия между двумя североамериканскими лигами американского футбола — Национальной (действует с 1920 года) и Американской.
В итоге они составили две конференции новой лиги, ставшей очень успешным коммерческим проектом — по популярности в США с этой игрой не сравнятся ни баскетбол, ни бейсбол, ни хоккей.
Учитывая интерес к американскому футболу практически во всех слоях населения США, матчи приносят большую прибыль телевидению, которое каждый год заключает новый контракт с лигой. В нынешнем сезоне право показать Супербоул на территории США получил телеканал CBS, а 30-секундный рекламный ролик во время трансляции будет стоить более $5 млн.