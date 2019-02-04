Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Йокерит
Футбол. Зарубежный
3.02
Рома1
Милан1
Хоккей. НХЛ
3.02
Монреаль КанадиенсОТ4
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
3.02
Каролина Харрикейнз3
Калгари Флэймз4
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Амур
Хоккей. НХЛ
3.02
Вашингтон Кэпиталз0
Бостон Брюинз1
Футбол. Зарубежный
3.02
Эйбар3
Жирона0
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
3.02
Штутгарт2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
3.02
Интер0
Болонья1
Футбол. Зарубежный
3.02
Манчестер Сити3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
3.02
Бетис1
Атлетико0
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
16Шах и мат Владимира Крамника
07:52 (мск), источник: ТАСС

Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» в шестой раз выиграл Супербоул

ТАСС, 4 февраля. Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» победил «Лос-Анджелес Рэмс» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия) и завершилась со счетом 13:3.

Наверх

Команды ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу «Пэтриотс», результативность за первую половину встречи была ниже только в финальном матче в 1975 году. В третьей четверти «Рэмс» сравняли счет, в заключительном отрезке игры «Нью-Ингленд» сделал единственный в матче тачдаун.

«Нью-Ингленд» выиграл Супербоул в шестой раз, повторив рекорд «Питтсбург Стилерз» по числу побед в главном матче сезона. До этого клуб из Бостона выигрывал трофей в 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017 годах. «Нью-Ингленд» играл в финале 11-й раз, третий раз подряд и четвертый за последние пять лет.

«Рэмс» играли в Супербоуле в четвертый раз, трижды до этого франшиза представляла Сент-Луис — «Рэмс» переехали в Лос-Анджелес в 2016 году. На счету клуба одна победа — в 2000 году, в 2002 году «Рэмс» проиграли в финальном матче «Пэтриотс», из нынешнего состава «Нью-Ингленда» в том матче играл квотербек Том Брэди, кроме того, команду по-прежнему тренирует Билл Беличик. Брэди завоевал свой шестой чемпионский перстень (рекорд), для него решающий матч НФЛ стал девятым в карьере. Перед игрой на счету Брэди было больше финальных матчей, чем у всех игроков «Рэмс» суммарно.

«Нью-Ингленд» получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством «Грин-Бей Пэкерс» выиграли два первых Супербоула (1966, 1967). Матч за титул разыгрывается между победителями двух конференций — Национальной и Американской, которые объединились в 1967 году.

Супербоул в третий раз прошел в Атланте, до этого решающий матч сезона НФЛ проходил здесь в 1994 и 2000 годах. В 2019 году Супербоул состоится на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида).

Антураж вокруг главного матча сезона

НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 103 млн человек. Средняя цена билета на финальный матч 2019 года — около $3,9 тыс.

Перерывы в финальном матче считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика в этом году стоило порядка $5,2 млн. Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала — NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция в США прошла в эфире CBS.

Также Супербоул известен музыкальными выступлениями мировых звезд в перерыве между второй и третьей четвертями игры. В этом году для 75-тысячной аудитории арены в Атланте выступали группа Maroon 5, а также рэп-исполнители Биг Бой и Трэвис Скотт. Право исполнить гимн США перед матчем получила соул-певица Глэдис Найт. В разные годы для зрителей Супербоула выступали Майкл Джексон, Пол Маккартни, Мадонна, Уитни Хьюстон и другие звезды мировой музыки.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой
Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл ЧР
От Овечкина ждали рекорда, а он провалил матч после отпуска
Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
«Реал» разгромил «Алавес». Дальше — класико, дерби и «Аякс»
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь