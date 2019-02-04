Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» в шестой раз выиграл Супербоул

Команды ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу «Пэтриотс», результативность за первую половину встречи была ниже только в финальном матче в 1975 году. В третьей четверти «Рэмс» сравняли счет, в заключительном отрезке игры «Нью-Ингленд» сделал единственный в матче тачдаун.

«Нью-Ингленд» выиграл Супербоул в шестой раз, повторив рекорд «Питтсбург Стилерз» по числу побед в главном матче сезона. До этого клуб из Бостона выигрывал трофей в 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017 годах. «Нью-Ингленд» играл в финале 11-й раз, третий раз подряд и четвертый за последние пять лет.

«Рэмс» играли в Супербоуле в четвертый раз, трижды до этого франшиза представляла Сент-Луис — «Рэмс» переехали в Лос-Анджелес в 2016 году. На счету клуба одна победа — в 2000 году, в 2002 году «Рэмс» проиграли в финальном матче «Пэтриотс», из нынешнего состава «Нью-Ингленда» в том матче играл квотербек Том Брэди, кроме того, команду по-прежнему тренирует Билл Беличик. Брэди завоевал свой шестой чемпионский перстень (рекорд), для него решающий матч НФЛ стал девятым в карьере. Перед игрой на счету Брэди было больше финальных матчей, чем у всех игроков «Рэмс» суммарно.

«Нью-Ингленд» получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством «Грин-Бей Пэкерс» выиграли два первых Супербоула (1966, 1967). Матч за титул разыгрывается между победителями двух конференций — Национальной и Американской, которые объединились в 1967 году.

Супербоул в третий раз прошел в Атланте, до этого решающий матч сезона НФЛ проходил здесь в 1994 и 2000 годах. В 2019 году Супербоул состоится на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида).

Антураж вокруг главного матча сезона

НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 103 млн человек. Средняя цена билета на финальный матч 2019 года — около $3,9 тыс.

Перерывы в финальном матче считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика в этом году стоило порядка $5,2 млн. Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала — NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция в США прошла в эфире CBS.