Русский из НФЛ, который любит соккер, не знает Глушакова, но верит в победу России на ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

В ночь с воскресенья на понедельник в Атланте прошел 53-й Супербоул — решающий матч сезона в НФЛ, в котором «Нью Ингленд Пэтриотс» победил «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 13:3. В Москве за этой встречей наблюдали несколько тысяч человек, гостей Super Bowl Grand Moscow Party, организованной при поддержке многолетнего спонсора НФЛ — бренда BUD. Среди них был и первый в истории профессионального американского футбола русский игрок — Илья Ярощук.

В конце 80-х — начале 90-х Ярощук выступал за «Сент-Луис Рэмс», «Майами Долфинс», «Аризона Кардиналс», «Сан-Франциско Фоти Найнерс». Но главной командой в его карьере стала нынешний чемпион, «Пэтриотс», где Илья играл дольше всего. На московский вечер бывший лайнбекер «Нью Ингленд» пришел в клубной форме. А его появление в фотозоне BUDxSuperBowl 2019, где можно было сделать совместный снимок и получить автограф, вызвало настоящий ажиотаж — очередь растянулась на несколько десятков метров.

— Ощущаете себя легендой в России? — спрашиваю Ярощука после того, как его удалось на несколько минут вырвать из окружения фанатов.

— Моя популярность в стране зависит от вас. Здесь меня приняли очень хорошо и благодарен за это. Счастлив, что говорю по-русски, что я, русский по происхождению, выступал в НФЛ. Горжусь этим. Надеюсь, что Россия тоже этим гордится.

— Судя по огромной очереди за вашим автографом и совместным фото, так и есть. Кто пригласил вас на вечер, посвященный Суперболулу?

— Мне позвонил комментатор Дмитрий Хайтовский, один из лучших российских специалистов по американскому футболу, с которым один раз работал на решающем матче НФЛ — игра проходила в Нью-Йорке. Дмитрий сказал: «Слушай, у нас здесь будет вечеринка с просмотром Суперболула. Есть возможность приехать и привести с собой еще несколько бывших игроков “Пэтриотс”?». После этого стали обсуждать детали — и все осуществилось.

— Сразу согласились?

— Мне не надо выламывать руки, чтобы попросить приехать в Россию. (Улыбается.) Люблю эту страну, мою Родину. Отсюда вышли предки.

Пригласить других игроков оказалось сложнее, особенно «патриотов» — ребята достаточно занятые люди. Но я был счастлив найти ветеранов. Взял с собой Стива Нельсона, включенного в Зал славы и входящего в десятку лучших в истории «Пэтриотс». Позвал Макса Лэйна — мы дружим и вместе принимаем участие в разных благотворительных мероприятиях в Америке. А Хайтовский вышел на живущего в Калифорнии Рона Стоуна, двукратного победителя Супербоула. Все мы встретились в России, а неделя, проведенная здесь, стала великолепной.

— Так кем вы себя ощущаете — русским или американцем?

— Скажу так. Представьте себе, что мама это Россия, а отец — Америка. У меня русские душа и сердце, во мне живет русская культура, я православный. Но вырос в США, где тоже очень хорошо, эта страна дала возможность прокормить семью, встать на ноги и отлично жить. Так что, благодарен и отцу, и матери. А выбирать между ними трудно любому. Если это вообще возможно. Ведь никогда не скажешь маме или папе, что кого-то из них любишь больше. Для ребенка любовь не делится на проценты.

— Знаю, что в детстве вы занимались европейским футболом. На какой позиции играли?

— Выходил на поле центральным полузащитником, потому что любил бегать — мог и атаковать, и обороне помогать.

— Вы рассказывали, что выбор в пользу американского футбола сделали потому, что если проявить себя в этом виде спорта, можно было получать стипендию в университете. Сейчас не жалеете, что поступили именно так? Все-таки в мире соккер несравнимо популярнее.

— Считаю себя счастливым человеком. Наверное, профессиональным футболистом не смог бы стать. Всегда любил поднимать гири, заниматься именно «физикой». Для меня соккер представлял интерес, потому что там надо мыслить, развивать силу.

Но в последний год в средней школе появился шанс проявить себя в американском футболе. Стало получаться, а потом «поезд пошел по рельсам» и его уже ничего не останавливало. Так что перестал задумываться о футболе европейском. Зато сейчас с удовольствием играю в него с детьми в летнем лагере.

— Сколько их у вас?

— Две дочери. Одна заканчивает среднюю школу, другая уже учится в университете. Здесь, в России, я тренировал женскую команду по американскому футболу. Но в США не принято, чтобы девушки занимались этим видом спорта.

— За кого болеете в соккере?

— За сборную Россию. В июле мы приезжали на чемпионат мира.

— И какие матчи посетили?

— На стадионы, к сожалению, не попали. На сайте ФИФА, если помните, проводилась лотерея билетов — нам в этот раз не повезло. Честно говоря, главной причиной поездки стал не футбол: ехали в Екатеринбург, где проходили мероприятия в память об императоре Николае II и его семье, расстрелянных сто лет назад, летом 1918 года. Но заглянули в Москву и в Петербург как раз во время плей-офф, побывали в этих городах, когда там проходили полуфиналы и финал ЧМ-2018 — как раз совпало по времени.

А четвертьфинал наших с Хорватией смотрели в фан-зоне в Питере — очень расстроились из-за поражения. Зато приехали именно тогда, когда мы победили Испанию. Это был восторг! Думали, что и балканцев пройдем в серии пенальти, но увы — удача отвернулась от России.

— Предположим, что на чемпионате мира Россия встречается с США. Вы за кого?

— Честно говоря, за Россию.

— А у вас есть любимый клуб в РПЛ?

— Я не настолько глубоко погружен. А вот за сборную на крупных турнирах всегда болею.

— У нас часто критикуют футболистов за то, что ведут богемную жизнь, и это не позволяет полностью реализовать себя в спорте. В НФЛ такое возможно?

— Конечно. Думаю, каждый человек, который получает славу и большие деньги, испытывает соблазны. Будь это звезды Голливуда, известные хоккеисты или баскетболисты. Тут все индивидуально, нужно уметь держать себя в рамках.

— Слышали историю капитана «Спартака» Дениса Глушакова?

— Нет — о нем ничего не знаю.

— У многих наших болельщиков сложилось мнение, что Денис «сливал» главного тренера, итальянца Массимо Карреру. Возможно ли подобное в НФЛ?

— Нет. Но вот в НБА такое не исключено — баскетбольные звезды намного больше влияют на решения руководства клубов. Тут должен сказать, что тренер очень важная часть коллектива, от него зависит вся стратегия. Игроки не должны вмешиваться в эти процессы. В НФЛ недавно один из самых крутых футболистов с тренером постоянно ругался, но оба сейчас на своих местах. Люди нашли общий язык — так и должна работать команда.

— Вы поете в церковном хоре, преподаете закон Божий. Честно говоря, это не слишком вяжется с образом звезды НФЛ.

— А я бы так не сказал. Многие звезды американского футбола очень религиозны. В ходе трансляций матчей вы можете заметить, как часто игроки становятся на колени и благодарят Бога после того, как пробегают всю поляну и заносят тач-даун. Все зависит от конкретного человека, от того, как он все воспринимает, каковы его убеждения.

— Много ли россиян занимаются американским футболом в США? Каковы их перспективы?

— Сейчас русских в НФЛ нет. Но в средних школах многие ребята играют. Некоторые потом пробиваются в команды колледжей, и продолжают карьеры в них. Почти уверен, что кто-то из них постепенно достигнет больших высот. Готов помогать парням в любых вопросах.

— Вы знакомы с кем-то из россиян, выступающих в США в других лигах?

— Увы, нет — но с удовольствием познакомился бы с хоккеистами и баскетболистами. К сожалению, не всегда получается следить, например, за Овечкиным и Малкиным — занят семьей, детьми, работой.

— Что произойдет быстрее: Россия станет чемпионом мира по футболу или гражданин РФ победит в Super Bowl?