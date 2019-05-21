Российский клуб по американскому футболу впервые сыграет в финале еврокубков
В решающем матче Кубка
В решающем матче Кубка
Как информирует First & Goal, чемпионы России по американскому футболу — столичный клуб «Спартанцы» — в начале июня отправится в Италию, где в финале Кубка ЦЕФЛ сыграет с «Джайентс». Этот турнир является вторым по значимости в рамках
В прошедшие выходные состоялись полуфиналы Кубка ЦЕФЛ, в которых «Спартанцы» в Турции были сильнее «Хорнетс» (43:17). Отметим, что стадией ранее турецкий клуб выбил из турнира другую российскую команду — московских «Патриотов». В свою очередь, «Спартанцы» в Будапеште победили местных «Каубелс».
Другим финалистом Кубка ЦЕФЛ стали «Джайентс» (Больцано, Италия), одолевшие в полуфинале «Вукови» (Белград, Сербия) со счетом 42:27.
Впервые в истории клубного американского футбола российская команда примет участие в решающем матче турнира. Предварительно игра назначена на 8 июня и пройдет на стадионе в Больцано. Для «Спартанцев» это будет третий подряд гостевой матч в Кубке ЦЕФЛ.