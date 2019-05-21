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21 мая, источник: Матч ТВ

Российский клуб по американскому футболу впервые сыграет в финале еврокубков

В решающем матче Кубка Центрально-европейской футбольной лиги московские «Спартанцы» встретятся с «Джайентс» из итальянского города Больцано.

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Источник: РИА "Новости"

Как информирует First & Goal, чемпионы России по американскому футболу — столичный клуб «Спартанцы» — в начале июня отправится в Италию, где в финале Кубка ЦЕФЛ сыграет с «Джайентс». Этот турнир является вторым по значимости в рамках Центрально-европейской футбольной лиги. В этом году в нем приняли участие восемь команд из шести стран, а турнирная сетка началась с четвертьфиналов. С сезона-2017 ЦЕФЛ делится на чемпионшип и кубок, куда определяют команды, не попавшие в основной турнир по географическим и финансовым причинам, а также для поддержания баланса сил. В этом сезоне «чемпионшип» был включен в структуру большого Европейского клубного турнира, который, судя по всему, должен стать новой европейской Лигой чемпионов.

В прошедшие выходные состоялись полуфиналы Кубка ЦЕФЛ, в которых «Спартанцы» в Турции были сильнее «Хорнетс» (43:17). Отметим, что стадией ранее турецкий клуб выбил из турнира другую российскую команду — московских «Патриотов». В свою очередь, «Спартанцы» в Будапеште победили местных «Каубелс».

Другим финалистом Кубка ЦЕФЛ стали «Джайентс» (Больцано, Италия), одолевшие в полуфинале «Вукови» (Белград, Сербия) со счетом 42:27.

Впервые в истории клубного американского футбола российская команда примет участие в решающем матче турнира. Предварительно игра назначена на 8 июня и пройдет на стадионе в Больцано. Для «Спартанцев» это будет третий подряд гостевой матч в Кубке ЦЕФЛ.

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