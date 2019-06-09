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18:23 (мск), источник: Матч ТВ

Московские «Спартанцы» стали победителями Кубка ЦЕФЛ. Это первый успех российского клуба на таком уровне

Московские «Спартанцы» обыграли «Больцано Джайентс» в финале Кубка Центрально-европейской футбольной лиги (ЦЕФЛ).

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Источник: First & Goal

Игра прошла в Италии и завершилась со счетом 15:14.

При этом российская команда вела со счетом 15:0, затем пропустила два тачдауна, однако сумела сохранить минимальное преимущество до конца встречи.

Добавим, что это первая победа российского клуба в еврокубках.

Этот турнир является вторым по значимости в рамках ЦЕФЛ. В этом году в нем приняли участие восемь команд из шести стран, а турнирная сетка началась с четвертьфиналов. С сезона-2017 ЦЕФЛ делится на чемпионшип и кубок, куда определяют команды, не попавшие в основной турнир по географическим и финансовым причинам, а также для поддержания баланса сил. В этом сезоне «чемпионшип» был включен в структуру большого Европейского клубного турнира, который, судя по всему, должен стать новой европейской Лигой чемпионов.

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