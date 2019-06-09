Московские «Спартанцы» стали победителями Кубка ЦЕФЛ. Это первый успех российского клуба на таком уровне
Московские «Спартанцы» обыграли «Больцано Джайентс» в финале Кубка
Московские «Спартанцы» обыграли «Больцано Джайентс» в финале Кубка
Игра прошла в Италии и завершилась со счетом 15:14.
При этом российская команда вела со счетом 15:0, затем пропустила два тачдауна, однако сумела сохранить минимальное преимущество до конца встречи.
Добавим, что это первая победа российского клуба в еврокубках.
Этот турнир является вторым по значимости в рамках ЦЕФЛ. В этом году в нем приняли участие восемь команд из шести стран, а турнирная сетка началась с четвертьфиналов. С сезона-2017 ЦЕФЛ делится на чемпионшип и кубок, куда определяют команды, не попавшие в основной турнир по географическим и финансовым причинам, а также для поддержания баланса сил. В этом сезоне «чемпионшип» был включен в структуру большого Европейского клубного турнира, который, судя по всему, должен стать новой европейской Лигой чемпионов.