Бегущий человек: американский футболист провел смертельно опасный отпуск

На арене спортсмен несколько раз эффектно перепрыгнул через быка, а затем с другими участниками события убегал от животных на улице.

Норман позже написал в Twitter, что счастлив, однако, руководство его клуба может оштрафовать футболиста.

Сан-Фермин ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней в Памплоне состоятся около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.

С 1910 года в энсьеррос погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.

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