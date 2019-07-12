Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Динамо
01
Футбол. Первый дивизион
13.07
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13.07
Томь
Армавир
Футбол. Премьер-лига
13.07
Урал
Уфа
Футбол. Первый дивизион
13.07
Факел
Чайка
Футбол. Первый дивизион
13.07
Шинник
Мордовия
Все события
Фоторепортажи
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бегущий человек: американский футболист провел смертельно опасный отпуск

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Игрок в американский футбол Джош Норман, защищающий цвета «Вашингтона», принял участие в Энсьерре — национальном испанском обычае, состоящем в убегании от быков.

Наверх

На арене спортсмен несколько раз эффектно перепрыгнул через быка, а затем с другими участниками события убегал от животных на улице.

Норман позже написал в Twitter, что счастлив, однако, руководство его клуба может оштрафовать футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сан-Фермин ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней в Памплоне состоятся около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.

С 1910 года в энсьеррос погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Памплона и праздник в честь ее покровителя никогда бы не стали такими знаменитыми, если бы не Эрнест Хемингуэй, который часто бывал в этом городе, а в 1926 году написал роман «И восходит солнце» (испанское название «Фиеста»).

 Отсидевший 13 лет в колонии футболист дал совет Кокорину и Мамаеву
Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
Зинедин Зидан покинул расположение мадридского «Реала»
«Атлетико» подаст в суд на «Барселону» из-за трансфера Гризманна
10 молодых футболистов РПЛ, которые выстрелят в этом сезоне
Денис Черышев стал самым дорогим российским футболистом
«Ростов» официально объявил о переходе вратаря «Зенита»
Грузинский футболист назвал причину ухода из «Локомотива»
Ягр: Если бы не я, «Вашингтон» никогда бы не заполучил Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь