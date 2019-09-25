Фанат попросил денег на банку пива и собрал миллион долларов

Во время встречи между командами «Айова Хокайс» и «Айова Стейт Циклонс» Кэрсон Кинг поднял баннер с просьбой и именем для перевода денег через электронный кошелек.

24-летний американец заявил, что хотел пошутить и не ожидал такой реакции. После того, как сумма перевалила за 600 долларов, он принял решение отдать деньги на благотворительность.

Кинг перевел всю сумму детской больнице Университета Айовы, кроме стоимости одного ящика пива. В знак признательности компания Busch Beer предложила мужчине годовой запас пива и выпустила банки с его лицом и подписью «Легенда Айовы».