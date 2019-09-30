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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Товарищеский матч сборных Казахстана и Грузии по американскому футболу завершился массовой дракой

Товарищеский матч сборных Казахстана и Грузии по американскому футболу завершился массовой дракой, сообщает firstandgoal.ru.

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Как сообщает издание, встреча проходила в Тбилиси и за минуту до финального свистка при счете 22:12 в пользу сборной Казахстана случился эпизод, после которого началось жесткое выяснение отношений между игроками на поле.

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«В момент дефлекшна нашего игрока под № 33 начал захватывать и пытаться бить ресивер (№ 87). Другой наш игрок попытался их разнять, после чего № 33 получил шлемом по лицу от соперника (№ 80). Следом подтянулась вся грузинская команда. Еще до этого эпизода были мелкие нехорошие моменты, связанные с грязной игрой хозяев поля: фейсмаск, тэклы на лежачем игроке, нелегальное использование рук. Тренеры и представители федерации футбола Грузии извинились перед нами. Их игрокам, которые были в самой гуще событий, дали пожизненную дисквалификацию. Счет в больнице — у одного из наших было подозрение на перелом ребер — полностью оплатила грузинская сторона», — рассказал об инциденте игрок сборной Казахстана Рустем Амангельдинов.

Отмечается, что за сборную Казахстана, состав которой пополнило несколько игроков из Кыргызстана, играли 17 человек, представляющие команды «Фениксы», «Титаны», «Орда» (все — Алматы), «Волки» (Нур-Султан) и «Барсы» (Бишкек).

Главный тренер сборной Казахстана Павел Филиппов в интервью firstandgoal.ru оценил действия своих и чужих игроков во время драки: «Задача наших игроков — вести себя достойно. Все прекрасно видели, что произошло, кто прав, кто виноват. Считаю, не совсем правильно пинать лежачих игроков. Большинство грузинских ребят разнимали тех, кто на халяву пытался втащить пацанам. Это позор не всей команде, но отдельным личностям. Все зависит от воспитания».

Он уверен, что встреча между Казахстаном и Грузией из-за этого инцидента не станет последней между командами: «Уверен на 250 процентов, что не последняя. У нас останутся теплые дружеские отношения. Мы постараемся, чтобы они приехали в Алматы на товарищеский матч, все организуем в высшей степени. Ни о каком разрыве отношений речи не идет».

Также данное событие прокомментировал вице-президент федерации американского футбола Грузии Давид Палавандишвили: «На последней минуте произошел неприятный инцидент. Казахстанский игрок провоцировал грузина, после чего началась драка. Пострадал один человек из Казахстана, его сразу отправили в больницу, где сделали рентген, эхоскопию, все проверили — слава богу, все хорошо. Я сам потом привез его в гостиницу. После игры у нас было совместное мероприятие, мы со всей сборной Казахстана посидели вместе в ресторане, было весело, все забыли об этом инциденте. Сейчас уже все нормально, я каждый день общаюсь с ними, помогаю чем могу».

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