«За семь лет такое впервые». Тренер сборной Казахстана по американскому футболу о массовой драке в Грузии

Тренер сборной Казахстана по американскому футболу Павел Филиппов рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности инцидента, произошедшего в ходе товарищеского матча с Грузией.
В концовке игры, которая прошла накануне в Тбилиси, грузинские игроки набросились на казахстанца, что привело к массовой драке.
«Не было никаких мыслей, что такое может произойти. Я понимаю, что американский футбол — контактный вид спорта. Тестостерон подскакивает, есть еще и амбиции. Бывали зацепы, потасовки, но массовых драк никогда. За семь лет, что я в этом виде спорта — такого ни разу не было.
Получилось так, что сборная Грузии была составлена из игроков разных команд. Особенно агрессивными были представители города Рустави. Они получили мало игрового времени. Как я понял, с их стороны произошло недопонимание. Это была индивидуальная агрессия
После матча сами грузины подрались между собой. Они наказали виновных. Также и Федерация Грузии пожизненно дисквалифицировала четверых
Отмечается, что за сборную Казахстана, состав которой пополнили несколько игроков из Кыргызстана, играли 17 человек, представляющих команды «Фениксы», «Титаны», «Орда» (все — Алматы), «Волки» (Нур-Султан) и «Барсы» (Бишкек).