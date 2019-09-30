«За семь лет такое впервые». Тренер сборной Казахстана по американскому футболу о массовой драке в Грузии

Тренер сборной Казахстана по американскому футболу Павел Филиппов рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности инцидента, произошедшего в ходе товарищеского матча с Грузией.

В концовке игры, которая прошла накануне в Тбилиси, грузинские игроки набросились на казахстанца, что привело к массовой драке.

«Не было никаких мыслей, что такое может произойти. Я понимаю, что американский футбол — контактный вид спорта. Тестостерон подскакивает, есть еще и амбиции. Бывали зацепы, потасовки, но массовых драк никогда. За семь лет, что я в этом виде спорта — такого ни разу не было.

Получилось так, что сборная Грузии была составлена из игроков разных команд. Особенно агрессивными были представители города Рустави. Они получили мало игрового времени. Как я понял, с их стороны произошло недопонимание. Это была индивидуальная агрессия трех-четырех человек. Они набросились на нашего игрока, но большинство игроков грузинской команды старались разнимать. Это заметно на видео. В ходе инцидента некоторые успели пнуть по лицу, но серьезно никто из наших ребят не пострадал. Были мелкие ушибы. Это все благодаря форме.

После матча сами грузины подрались между собой. Они наказали виновных. Также и Федерация Грузии пожизненно дисквалифицировала четверых игроков-виновников. После игры мы посидели с грузинской командой. Они извинились перед нами. Все споры и вопросы остались в прошлом. Я думаю, что этот инцидент нисколько не повлияет на наши отношения с грузинской федерацией и спортсменами", — отметил Филиппов.