Поцелуи с футболистами довели жену тренера до скандала

По информации издания, Маллен перед каждым матчем общается с командой, обнимает и целует некоторых игроков. Супруга тренера также оставляет у их шкафчиков записки с напутствиями перед матчами. Многие пользователи Twitter посчитали поведение женщины «непочтительным и вызывающим».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-UJggmbiJPo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, спортивная журналистка Кэррон Филлипс обвинила Маллен в сексуальных домогательствах к футбольной команде. «Мы считаем неправильным, когда девушек целуют прилюдно незнакомцы, то же мы не должны позволять и женщинам», — заявила она.